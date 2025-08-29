Hombre de Virginia fue el ganador del premio de $348 millones del Mega Millions y sorprende con su primera compra

El 27 de junio de 2025 marcó un día histórico para la Lotería de Virginia. En esa fecha, un jugador anónimo acertó los 6 números del Mega Millions, llevándose un premio mayor de $348 millones de dólares, la cifra más alta entregada en ese estado desde que comenzó el juego en 2002.

El boleto ganador se validó en la sede de la Virginia Lottery en Richmond, y su dueño decidió permanecer en el anonimato, como lo permite la legislación local para premios superiores a $1 millón.

La sorpresa no fue solo el monto, sino también el destino de su primera compra: una cortadora de césped de radio cero de aproximadamente $3000, disponible en portales como Amazon. Un detalle que llamó la atención por lo modesto en comparación con el cambio de vida que implica convertirse en multimillonario de un día para otro.

¿Dónde se vendió el boleto ganador?

El ticket se adquirió en el comercio E&C Mid Atlantic, ubicado en Burgess, Virginia, y resultó premiado al acertar los números 18, 21, 29, 42 y 50, además del Mega Ball 2.

Como parte de la política de la Lotería, el negocio que vendió el boleto también recibió un incentivo. El vicepresidente de operaciones de la tienda, Juan Torres, fue reconocido públicamente con un cheque de $50,000 entregado por el director de la Lotería de Virginia, Khalid R. Jones.

Se trata del décimo jackpot de Mega Millions entregado en Virginia desde 2002, un hito que confirma al estado como uno de los afortunados dentro del historial de este sorteo.

Los grandes premios de Mega Millions ofrecen a los jugadores 2 opciones:

* 30 pagos anuales, que en este caso habrían completado los $348 millones.

* Un pago único en efectivo de $155,6 millones, antes de impuestos.

El afortunado se inclinó por la segunda alternativa, asegurándose de inmediato una suma multimillonaria. Esta elección ha sido común entre los ganadores de grandes premios. Un ejemplo es JR Triplett, un camionero jubilado que en 2004 obtuvo $239 millones en Virginia y también optó por un pago único de $140 millones antes de impuestos.

Anonimato de los ganadores de lotería en EE.UU.

El caso de este nuevo millonario se enmarca en una práctica que existe en 18 estados de EE.UU., donde los ganadores de premios mayores tienen derecho a mantener su identidad en reserva. Algunos estados fijan un monto mínimo para que esta protección entre en vigor, mientras que en otros, como Nueva Jersey, la confidencialidad aplica sin importar la cantidad ganada.

La medida busca proteger la seguridad de los ganadores, quienes suelen enfrentar presiones sociales, solicitudes de dinero y exposición mediática tras obtener premios de gran magnitud. En Virginia, esta ley ha permitido que varios afortunados disfruten de su riqueza lejos del escrutinio público.

Mega Millions: cómo jugar y qué se puede ganar

El Mega Millions es uno de los sorteos más populares de EE.UU. y se juega en casi todo el país. Participar es sencillo:

Cada jugada cuesta $5.

El jugador debe elegir cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas).

Luego se selecciona un número adicional entre 1 y 24, conocido como la Mega Ball dorada.

Quienes prefieren no elegir números pueden recurrir al Easy Pick/Quick Pick, que asigna las combinaciones al azar.

El premio mayor se obtiene al acertar los 6 números, pero existen otras 8 categorías de premios secundarios que permiten a los jugadores ganar montos que van desde cifras modestas hasta millones de dólares.

Multiplicador: un atractivo extra

Uno de los aspectos más llamativos del Mega Millions es el multiplicador, una opción aleatoria que puede aumentar las ganancias de las categorías que no corresponden al jackpot. El multiplicador puede ser de 2x, 3x, 4x, 5x o incluso 10x.

Por ejemplo: Aciertos de 5 bolas blancas sin la Mega Ball pagan normalmente $2 millones, pero con un multiplicador 10x el premio puede subir a $10 millones.

Cuatro bolas más la Mega Ball aseguran entre $20,000 y $100,000.

Incluso combinaciones pequeñas, como una bola blanca más la Mega Ball, permiten recuperar parte de la inversión con premios entre $14 y $70.

Si bien ganar el jackpot es extremadamente difícil (la probabilidad es de apenas una en 290 millones), muchos jugadores logran premios menores con mejores posibilidades. Por ejemplo, acertar solo la Mega Ball tiene una chance de uno en 35, lo que hace que en cada sorteo miles de participantes recuperen al menos el costo de su boleto.

Un récord que marca historia en Virginia

Con este premio, la Lotería de Virginia suma un nuevo capítulo a su historia de ganadores. El jackpot de $348 millones no solo rompió récords en el estado, sino que también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el anonimato de los millonarios súbitos y el impacto que la suerte puede tener en la vida cotidiana.

En este caso, la imagen de un nuevo multimillonario celebrando su buena fortuna con la compra de una podadora de césped quedará como una anécdota que contrasta la simplicidad de un deseo personal con el poder transformador de la lotería.

