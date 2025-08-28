Powerball sube a $950 millones: podrías probar suerte con estos números ganadores

El Powerball vuelve a ser tema de conversación nacional en Estados Unidos. Con un premio acumulado que ya asciende a $950 millones de dólares, la expectativa crece entre millones de jugadores que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana.

Ningún boleto logró acertar los 6 números ganadores del pasado miércoles, por lo que el pozo millonario sigue aumentando y podría convertirse en uno de los más altos en la historia de esta popular lotería. El próximo sorteo será este sábado 30 de agosto, a las 22:59 horas (ET), y promete captar la atención de todo el país.

Cómo jugar al Powerball

Participar es sencillo. Cada boleto cuesta $2 y consiste en elegir 5 números del 1 al 69 para las bolas blancas, más un número adicional del 1 al 26 correspondiente a la bola roja, conocida como Powerball.

Para llevarse el premio mayor, el jugador debe acertar los 6 números. Sin embargo, existen múltiples combinaciones que también entregan premios menores, que van desde unos pocos dólares hasta cifras millonarias, dependiendo de la cantidad de aciertos.

En muchos estados, los boletos pueden comprarse en tiendas autorizadas, supermercados y gasolineras, además de opciones en línea disponibles en al menos dos docenas de estados.

El ganador, en caso de haberlo, podrá elegir entre 2 modalidades de cobro:

a) Anualidades: 30 pagos distribuidos durante 29 años por el monto total estimado de $950 millones.

b) Pago único: una suma global estimada en $428.9 millones en efectivo, antes de impuestos federales y estatales.

La mayoría de los ganadores opta por la segunda opción, aunque el impacto de los impuestos puede reducir significativamente el monto final.

Aunque la fiebre del Powerball es innegable, es importante recordar que las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más probable ser alcanzado por un rayo o convertirse en astronauta que ganar el jackpot.

Aun así, millones de personas participan cada semana, alimentando la ilusión de que “alguien tiene que ganar” y que podría ser cualquiera.

Obtener este histórico premio del Powerball, sin duda, sería un gran golpe de suerte que cambia la vida. (Foto: Sue Ogrocki/AP)

Números calientes y fríos: tendencias recientes

Entre los fanáticos de las estadísticas, siempre surgen debates sobre los llamados números “calientes” (los que han salido con más frecuencia) y los “fríos” (los que llevan tiempo sin aparecer).

En los últimos 12 meses, todas las bolas blancas han salido al menos una vez en los más de 100 sorteos realizados. Sin embargo, hay 10 números que no han aparecido en el mayor lapso de tiempo, lo que los coloca en la mira de jugadores que creen que “ya les toca”.

Por otro lado, ciertos números han mostrado una frecuencia por encima del promedio, tanto en las bolas blancas como en la roja del Powerball. Aunque no existe evidencia de que estas tendencias influyan en el azar del sorteo, muchos jugadores las usan como referencia a la hora de elegir sus combinaciones.

Números blancos recomendados (del 1 al 69)

Según datos del Texas Lottery (que cubren desde octubre de 2015 hasta el 27 de agosto de 2025), estos son los 10 números blancos con más apariciones:

* 61 (114 veces)

* 21 (112)

* 23 (110)

* 33 (108)

* 69 (107)

63, 27, 36, 32, 64 (cada uno con 104)

Además, de acuerdo con LotteryExtreme.com, los números blancos más “calientes” (más frecuentes en sorteos recientes) incluyen:

* 12, 16, 23, 45, 41, 22, 37 (todos detectados en los últimos sorteos).

* Sugerencia combinada (5 números blancos): 61, 23, 33, 12, 16.

Powerball roja recomendada (del 1 al 26)

Basado en los datos más recientes (hasta agosto 2025) del Texas Lottery, los Powerballs más frecuentes son:

* 4 (60 veces)

* 21 (59)

* 24 (58)

* 18 (57)

* 25 (56)

La fiebre del Powerball en EE.UU.

Cada vez que el premio mayor rebasa los $500 millones, la lotería se convierte en un fenómeno social y mediático. Las filas en tiendas y gasolineras crecen, los boletos se agotan en algunos puntos de venta y las conversaciones en oficinas, escuelas y redes sociales giran en torno a qué haría cada persona si ganara.

Viajes por el mundo, mansiones, inversiones millonarias y ayuda a la familia suelen ser las respuestas más comunes, aunque también abundan quienes sueñan con donar parte de la fortuna a causas benéficas o fundar negocios propios.

Consejos para jugar de forma responsable

Las autoridades y expertos en finanzas personales recomiendan siempre jugar con moderación. La lotería puede ser divertida, pero nunca debe considerarse una estrategia de ingresos o una inversión.

Algunos consejos clave son:

1) Establecer un presupuesto fijo para boletos.

2) No gastar dinero destinado a necesidades básicas.

3) Recordar que las probabilidades son mínimas y que jugar debe verse como entretenimiento.

Con el reloj en cuenta regresiva, el país se prepara para un sorteo que podría cambiarle la vida a una persona o seguir engrosando el premio hasta cifras históricas.

El Powerball se juega cada lunes, miércoles y sábado, y mientras más tiempo pase sin ganador, mayor será la expectativa y la cantidad acumulada.

