La FDA retira huevos del mercado por un brote de Salmonella que deja 92 enfermos

La compañía Country Eggs, LLC retiró del mercado huevos grandes de color marrón, identificados como “yemas de sol” o “yemas doradas omega-3”, que fueron distribuidos en California y Nevada entre el 16 de junio y el 9 de julio de 2025, por riesgo de Salmonella, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro que inició el 27 de agosto de 2025 afecta a tres lotes de huevos vendidos bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets y a granel. Por este caso se ha informado al menos 92 casos de enfermedad y ninguna muerte reportada.

La FDA detectó el problema y notificó a la empresa, por lo que la producción del producto fue suspendida mientras continúan su investigación sobre el origen del problema.

Se trata del segundo retiro de huevos por riesgo de Salmonella en menos de tres meses, recordemos que el 6 de junio del 2025, la empresa August Egg Company retiró del mercado estos huevos que se vendieron a restaurantes y minoristas en Arizona, California, Illinois, Indiana, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Washington y Wyoming.

¿Cómo identificar el producto?

Los huevos se distribuyeron bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets y a granel. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de retiro de la FDA informa que se trata del producto LARGE BROWN CAGE FREE SUNSHINE que fue distribuido en California y Nevada en supermercados y distribuidores de servicios de alimentación. A continuación descripción de los lotes de huevos envasados en cajas de cartón individuales que llevaban los nombres de las siguientes marcas:

Marcas y fechas : Las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets, con código N.° CA 7695, vendidas entre el 1 de julio y el 18 de septiembre de 2025.

: Las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets, con código N.° CA 7695, vendidas entre el 1 de julio y el 18 de septiembre de 2025. Envasado a granel: Huevos de Campo YEMAS GRANDES MARRONES SUNSHINE, envasados a granel para servicio de alimentos con código N.° CA 7695, vendidos entre el 1 de julio y el 18 de septiembre de 2025.

¿Cuáles son los efectos de la salmonela?

La Salmonella es una bacteria que, al entrar en el cuerpo, puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales. Aunque en personas sanas puede pasar desapercibida, puede causar estragos en la salud de personas con el sistema inmunitario debilitado, personas mayores, niños pequeños o mujeres embarazadas.

Una persona que consume un producto contaminado con Salmonella puede presentar síntomas como fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La FDA advierte que en contadas ocasiones, la infección con Salmonella puede provocar que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.

¿Qué se debe hacer para prevenir la contaminación de salmonella?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC ) recomiendan a los clientes que compraron el producto, lo siguiente:

No los consumas, vendas ni sirvas. Deséchalos de inmediato o devuélvelos a la tienda donde los compraste.

Lava y desinfecta con agua jabonosa caliente (o en un lavavajillas) todos los artículos y superficies que hayan estado en contacto con los huevos.

Consulta a tu médico si presentas síntomas graves de infección por salmonela.

Sigue leyendo:

.Chetak LLC retira frijoles germinados por riesgo de salmonela

.Brote de salmonela: Retiran pepinos frescos del mercado por posible riesgo para la salud

.Brote de salmonela relacionado con crema de pistacho enferma a 4 personas en Nueva Jersey y Minnesota