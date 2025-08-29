Mariana Seoane denuncia falta de respeto en evento para artistas mujeres

Mariana Seoane se encontró con los medios de comunicación y habló sobre un momento incómodo que tuvo que atravesar en “El Juego de las Estrellas”, que se llevó a cabo el pasado miércoles 27 de agosto en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, México. Por ello, la reconocida cantante manifestó que se enojó debido a las pocas condiciones que existían para las comodidades más básicas de las mujeres.

Agregó que parte de la situación que se registró viene por parte de la estructura que realiza el show que se iba a llevar a cabo, por lo cual consideró injusto el hecho de que ni siquiera hubiesen acondicionado un baño para mujeres, ya que había artistas invitadas, como lo fue ella y también la actriz Gala Montes. Mariana agregó que se vio en la incómoda situación de tener que hacer sus necesidades fisiológicas en el baño de los hombres.

“Cuando hay una mala organización, es una falta de respeto para cualquier artista, sobre todo donde hay mujeres, como Gala y como yo, pero tengo que enojarme para que me respeten, me parece muy feo que hayan buscado un baño y me hayan tenido que meter al vestidor de hombres y hacer pipí con los hombres enfrente”, dijo a los reporteros.

Además, señaló que evidentemente más de la mitad de los artistas que asistieron al evento eran hombres, pero por esa situación no se justificaba el hecho de que no existieran sanitarios, aunque sean portátiles, para tener una solución a la mano.

A su vez, agregó que la incómoda circunstancia viene por parte de los que están encargados y pasaron muchos detalles por alto, sin importar las incomodidades que podrían generar, por lo que le pareció injusto que no se hayan preparado bien: “Hay muchos hombres, pero ¿por qué no pusieron baños portátiles para mujeres? Yo no puedo echarle la culpa al elenco, porque eso es de quien organiza”.

“No solo el audio, no se aprendieron la canción; me la pusieron en el tono de Isabel Pantoja, yo la canto en el tono de Juan Gabriel. Es la primera vez que me pasa una grosería de este tamaño y, en lugar de pedirme una disculpa, solo me dijeron gracias por venir“, explicó.

