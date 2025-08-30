Administración Trump retira $679 millones en fondos federales a proyectos eólicos marítimos

El Gobierno del presidente, Donald Trump, retiró $679 millones de dólares en fondos federales para proyectos eólicos marítimos, un dinero que planea destinar a revitalizar infraestructuras marítimas como puertos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ordenó retirar o cancelar los fondos en doce proyectos por todo el país, el mayor de ellos llamado Humboldt Bay Offshore Wind y situado en el norte de California, con un importe de $427 millones de dólares, según un comunicado.

Duffy acusó al expresidente Joe Biden y al exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, de usar el dinero para una agenda verde “fraudulenta” con proyectos eólicos “fantasiosos”, y los acusó de “ignorar las fuertes necesidades de nuestra industria de construcción naval”.

Varios grandes proyectos a los que el Gobierno de Trump retirará fondos están en el noreste del país, como la Arthur Kill Terminal de Nueva York, $48 millones de dólares, el Point Steel Marshalling Port en Maryland, $47 millones, o Salem Wind Port en Massachusetts, $34 millones.

La semana pasada, la Administración republicana ordenó suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island, completado en un 70% y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por “intereses de seguridad nacional”.

Poco después de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva para revisar todos los contratos gubernamentales relativos a la energía eólica y paralizó nuevos desarrollos, y ha declarado recientemente que esta “no funciona”, mientras que prioriza el carbón o la nuclear.

Con información de EFE

Sigue leyendo: