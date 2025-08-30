Javier Mascherano habló del estado de Messi antes de final de Leagues Cup

El estratega argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, habló este sábado sobre el estado físico de la estrella del equipo Lionel Messi, horas antes de que las Garzas disputen la final de la Leagues Cup 2025 ante el Seattle Sounders.

En rueda de prensa previa al trascendental partido Mascherano explicó el nivel de Messi y cómo el 10 llevó al Inter Miami directo hacia la final gracias a un doblete que anotó en el duelo de semifinales frente a Orlando City.

“Messi está bien, ya lo hemos visto en el partido contra Orlando, una vez más ha hecho la diferencia más allá de que llegaba con unos días de inactividad. Otra vez nos vuelve a ayudar para llegar a la final. Contento por él por cómo terminó el partido”, dijo el DT al respecto.

Messi había sido figura al marcar dos goles, uno desde el punto penal, con el que el Inter Miami selló la remontada ante el Orlando City, al que vencieron 3-1 con un gol sobre el final del mediocampista venezolano Telasco Segovia.

Ahora, en una nueva final, Mascherano se sinceró y recordó temeroso la eliminatoria ante Vancouver Whitecaps por la Liga de Campeones de Concacaf, quedándose en semifinales a las puertas del partido por el título.

“Teniéndolo tan cerca, estando a un partido de poder conseguir levantar un trofeo, estamos acá para hacer todo lo posible para ganar. Nos quedamos un poco con la espina cuando no pudimos alcanzar la final de Champions (de Concacaf). Hoy el fútbol nos da oportunidad y esperemos que la podamos aprovechar“, añadió Mascherano en la víspera al duelo.

Sobre el partido Mascherano dijo que tanto Inter Miami como Seattle Sounders son dignos equipos de disputar la final.

“Me parece que tanto Inter Miami como Seattle son los dos equipos que merecían estar en la final. Lo hemos demostrado en la primera fase, inclusive reponiéndonos en partidos difíciles como con Necaxa”, explicó.

Por último, el preparador argentino habló sobre lo que será volver a sentarse en el banquillo contra los Sounders tras ser suspendido por protestar al colegiado en los cuartos de final, contra Tigres.

“Es una cuestión que afecta más a uno en lo personal que al equipo. Es mejor estar al lado de los jugadores para que puedan sentir el apoyo. Pero básicamente está claro que es un juego de los jugadores, no de los entrenadores. Nosotros estamos para tratar de equivocarnos lo menos posible”, cerró.

