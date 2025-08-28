Lionel Messi tenía miedo de una lesión ante Orlando City

El astro argentino y jugador del Inter Miami, Lionel Messi, demostró ser una de las máximas figuras del balompié mundial tras marcar dos goles que consolidaron la victoria ante el Orlando City en el partido de semifinal de la Leagues Cup 2025, competencia en la que ahora buscarán el título de campeón que ya levantaron en la primera edición de esta competencia binacional.

El campeón del Mundial de Qatar 2022 regresó a las canchas para este partido luego de estar de baja por varias semanas y lo hizo demostrando una impresionante condición física para poder ayudar a las ‘Garzas’ a conseguir el triunfo.

En declaraciones ofrecidas para TUDN tras el encuentro de Leagues Cup, el capitán del Inter Miami aseguró que se preparó mucho para poder estar en las condiciones necesarias para este encuentro al considerar la importancia que tenía; a pesar de eso sostuvo que tenía “miedo” de que en algún momento de los 90 minutos pudiera sufrir alguna recaída que lo obligara a abandonar el campo.

“Me preparé para estar en este partido, sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el 1T me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más”, dijo Messi.

Inter Miami forward Lionel Messi, right, runs with the ball during the first half of a Leagues Cup semifinal soccer match against Orlando City, Wednesday, Aug. 27, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Por su parte, el director técnico Javier Mascherano no perdió la oportunidad para elogiar el trabajo de Lionel Messi en este importante encuentro ante el Orlando City, partido en el que logró marcar los goles en los minutos 77 y 88 por la vía del penal.

“De Leo nos quedamos cortos con las palabras, un jugador que estuvo sin entrenar, entrenó dos o tres días, jugó 90 minutos es creando situaciones, haciendo goles, no hay nada para decir lo que es, para nosotros es un privilegio tenerlo acá y verlo a él y disfrutarlo estamos muy felices que esté con nosotros”, expresó el estratega.

Ahora la gran final de la Leagues Cup 2025 será protagonizada por el Inter Miami de Messi y el Seattle Sounders (equipo que derrotó a Los Angeles Galaxy 2-0 en semifinales). El partido para definir al nuevo campeón del torneo se llevará a cabo el próximo 31 de agosto en el Lumen Field de la ciudad de Seattle, casa del Sounders.

Sigue leyendo:

–Estadios y fechas en los que se disputaría el repechaje por el Mundial de 2026

–‘Bam’ Rodríguez asegura que Terence Crawford vencerá al Canelo

–Edson Álvarez revela el jugador que le aconsejó firmar con el Fenerbahce