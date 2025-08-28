Lionel Messi anuncia que jugará su último partido de Eliminatorias ante Venezuela

El delantero y capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, anunció que el partido que disputará el combinado nacional de su país contra la selección de Venezuela el próximo 4 de septiembre será su último partido en eliminatorias de la Conmebol para una Copa del Mundo de la FIFA; esto debido a que desea retirarse a lo grande en el Estadio Monumental de Buenos Aires para poder darle un agradecimiento digno a toda su afición.

Esta información la dio a conocer el astro del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) durante una entrevista ofrecida para AppleTv luego de la victoria de su equipo 3-1 ante el Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup 2025; evento en el que esperan poder alcanzar su segundo título dentro de esta competencia y así seguir ampliando su palmarés histórico.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos” expresó Messi, confirmando los rumores que habían en su entorno sobre la posibilidad que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera como jugador profesional al ya tener una edad avanzada que compicaría su continuidad para el 2030.

El atacante argentino también detalló que espera poder vivir este partido como una gran celebración a la carrera que ha forjado con la albiceleste tras ganar las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América; así como el Mundial de Qatar 2022 en el que fue consagrado como el mejor jugador del certamen para poder llevar a los suyos a superar a Francia en la gran final.

Argentina forward Lionel Messi, Canada defender Derek Cornelius and midfielder Jonathan Osorio battle for the ball during a Copa America semifinal soccer match, Tuesday, July 9, 2024, in East Rutherford, N.J. (AP Photo/Julia Nikhinson)

“Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, destacó el goleador y máximo ganador de títulos como profesional.

Este partido representa una fecha importante para ambas selecciones debido a que no solo marca el adiós de Messi en las eliminatorias, sino una de las pocas posibilidades de Venezuela para asegurar el repechaje.

Messi se ha consagrado como una de las mayores figuras en la historia del fútbol por el enorme palmarés que ostenta y los títulos personales que ha cosechado.

Actualmente Argentina se ubica como líder indiscutido en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; poseen un total de 35 tantos acumulados para ser el único equipo de la Conmebol con su clasificación asegurada en el primer lugar.

