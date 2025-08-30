Pica y se extiende regresa a Telemundo este domingo

El programa Pica y se extiende, que transmite la cadena de televisión Telemundo, regresa este domingo 31 de agosto con Lourdes Stephen y Carlos Adyan.

En una entrevista con Hoy Día, la presentadora dominicana dijo que se dieron un break de verano, pero que ahora están listos para compartir con el público.

En esta nueva temporada tendrán como madrina a Maripily Rivera, quien hablará de su obra de teatro y el libro que lanzó para narrar distintos detalles de su vida.

También estarán como invitados Pee Wee, quien contará detalles de situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar, como el fallecimiento de su padre, además de su experiencia en la cárcel.

Lourdes Stephen dijo que Imelda Tuñón fue entrevistada sobre la controversia que ha tenido con su exsuegra Maribel Guardia.

Desde República Dominicana, tendrán una cobertura especial del concierto de Yailin La Más Viral. “La Chiky Bombom va a estar con ella, señores esto va a estar apoteósico”, dijo.

Otro de los invitados es Luca Onestini, quien hablará de ‘Pregúntale a Chat GPT’, basado en Aleska Génesis. “Señores, esto va a estar imperdible, junto a todo el equipo de Pica y se extiende, todo lo que sucede el fin de semana no tiene que esperar al lunes para enterarse”, le dijo al público.

Carlitos Calderón, quien habló con Lourdes Stephen, le recomendó al público no perderse esta edición del show, pues conocerán muchas novedades del mundo del entretenimiento y entrevistas a figuras del momento.

La audiencia ha reaccionado a este anuncio con mensajes como: “Lourdes, lleva a nuestro Caramelo”, “Solo porque estará el patán de Luca, no veré ese programa”, “Ay, no, por favor. Maripily no, esa señora ya cansa siempre de empalagosa con el Caramelo”.

