¿Qué novedades habrá en La Isla: Desafío Extremo? 

Telemundo prepara una nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo, con algunas novedades, una de las principales es que Javier Poza ya no estará en el reality show, sino que conducirá el actor mexicano Héctor Suárez Gomís.

Además, habrá un cambio de locación, ya que se mudarán al Caribe, teniendo ahora lugares más cercanos al público latino, pues en la temporada anterior se grabó en Turquía.

El presentador de la competencia habló con el programa En Casa con Telemundo de esta experiencia y lo que el público podrá disfrutar.

“Los 18 participantes van a tener que vencer muchísimos retos, empiezo yo con vencer la arena, así lo hice yo en Top Chef VIP cuando hicimos el reto de los restaurantes y ahora que grabé las promos no sabes qué bien me sentí en ella. De verdad, concentrado, medité y dije ‘vas a convivir con la arena’ y esa textura que antes no me gustaba, empieza a ser más familiar a mi cuerpo”, indicó.

El artista explicó que a través de una llamada telefónica le dieron la noticia de que estaría en el programa como conductor. Una vez le hicieron la propuesta, aceptó inmediatamente.

“La razón por la que no lo tuve que pensar, Chiky está de testigo, nosotros nos transformamos en la cocina de Top Chef VIP, los realities realmente te transforman”, comentó.

Afirmó que nunca había sido presentador de un reality, pero dijo que sí porque quiere ver la transformación de los 18 participantes.

“La fuerza no está en lo físico, la fuerza está aquí (en la mente), los más fuertes siento que son los que van a llegar hasta el final”, destacó.

En la entrevista explicó que será una edición bastante latina, pues el mar y la arena serán protagonistas en muchos de los retos.

“Yo creo que el Caribe es mucho más cercano y más nuestro que Turquía. Por supuesto, vamos a ver drama, llanto, pero también éxito, transformaciones de muchísimos de los participantes. Yo como conductor quiero mimetizarme con ellos y compartirles mi filosofía de vida”, afirmó.

