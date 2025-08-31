5 artículos de Old Navy que los jubilados deberían comprar antes del otoño 2025

Con la llegada del otoño y la caída de las temperaturas, muchos jubilados comienzan a buscar ropa cómoda y asequible para renovar su guardarropa sin afectar su presupuesto. Old Navy se posiciona como una opción ideal para conseguir prendas versátiles y económicas que combinan estilo y funcionalidad para esta temporada.

Entre las opciones destacadas para el otoño 2025, se encuentran cinco productos que ofrecen calidad, comodidad y precios accesibles, ideales para quienes buscan vestir bien sin gastar de más.

Sudadera con capucha

Con un precio de $34.99, esta sudadera mezcla 60 % algodón y 40 % poliéster, es lavable a máquina y perfecta para mantener el calor en los días frescos. Para quienes no son fanáticos de los coches, existen otros diseños populares, como Coors o Hello Kitty.

Camisa clásica

Por solo $12.99, estas camisas de estilo casual ofrecen comodidad y elegancia. Disponibles en varios colores lisos y a cuadros, son una opción versátil para los jubilados que buscan un look sencillo pero pulido.

Suéter corto de cuello

Disponible desde $7.97, este suéter está confeccionado con una mezcla de algodón, poliéster reciclado, nailon y elastano, proporcionando una suavidad comparable a la cachemira. Además, se ofrece en tallas regular, alta y pequeña para mayor comodidad.

Pantalones deportivos

Con un costo de apenas $11.49, estos joggers son ideales para actividades en casa o para ejercicio. Su tejido transpirable y ultraabsorbente los hace cómodos y funcionales. Vienen en 12 colores diferentes para combinar con cualquier estilo.

Sudadera

Disponible a partir de $26.49, esta sudadera de felpa suave está diseñada para quienes disfrutan de paseos al aire libre o salidas casuales. Se encuentra en cuatro colores y se adapta a tallas regular, alta y pequeña.

Old Navy continúa ofreciendo opciones de calidad que se ajustan a las necesidades y presupuestos de los jubilados, permitiéndoles enfrentar el otoño con estilo y comodidad.

