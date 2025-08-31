Costco pone en marcha una nueva regla exclusiva para sus miembros desde el 1 de septiembre

Costco implementará una nueva norma a partir del 1 de septiembre, después de un período de gracia tras la introducción de un beneficio de membresía en junio.

La medida afecta a los clientes con la Membresía Ejecutiva, quienes tendrán acceso a un horario exclusivo de compras por la mañana.

Los titulares de la Membresía Ejecutiva podrán ingresar a las tiendas de 9:00 a 10:00 a.m. todos los días. Los sábados, el horario se reduce a 30 minutos, y a partir de las 9:30 todos los clientes, independientemente de su membresía, podrán entrar a la tienda.

Los clientes que no posean la Membresía Ejecutiva no podrán entrar al establecimiento antes de las 9:30 a.m. los sábados ni antes de las 10 a.m. los demás días de la semana. Esta restricción ha generado opiniones divididas entre los miembros de Costco.

La compañía justificó la medida destacando la lealtad de los miembros ejecutivos. En declaraciones a Business Insider, Costco afirmó: “Nuestros miembros ejecutivos son nuestros miembros más leales y queremos recompensarlos por su compromiso con Costco”.

Membresías de Costco y premios a sus clientes

Costco ofrece distintos niveles de membresía con cuotas anuales: Gold Star, de $65; Executive, de $130; y la Business, también de $65, aunque esta última no incluye la hora de compra exclusiva. Cada tipo de membresía tiene beneficios propios, incluyendo promociones y créditos especiales, como el crédito mensual de $10 para miembros ejecutivos lanzado a principios del verano.

El ajuste del horario es parte de varios cambios recientes en la cadena mayorista. Otro ejemplo es la sustitución de Pepsi por productos Coca-Cola en los patios de comidas de todo el país, decisión que generó debate entre los compradores en plataformas como Reddit. Esta transición se concretó a principios de agosto y se mantendrá durante el otoño.

Anteriormente, Costco servía Coca-Cola antes de cambiar a Pepsi en 2013 para mantener el precio de su combo de hot dog en $1.50, según CNN. Luego, en enero, la compañía anunció que reemplazaría Pepsi con otra marca de refrescos, consolidando así la exclusividad de Coca-Cola en sus patios de comidas tras más de una década de productos de la competencia.

La nueva norma de Costco refuerza los beneficios para los miembros ejecutivos, otorgándoles mayor prioridad en el acceso a las tiendas. Al mismo tiempo, estos cambios reflejan la estrategia de la compañía de diferenciar sus niveles de membresía y consolidar acuerdos con proveedores clave, generando reacciones mixtas entre los clientes habituales.