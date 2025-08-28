10 beneficios de la membresía de Costco que pocos conocen

Costco no solo es conocido por sus precios bajos y ventas al mayoreo, también ofrece beneficios exclusivos que muchos de sus socios desconocen. Desde servicios de entrega de agua hasta descuentos en restaurantes y productos gourmet, la membresía puede rendir mucho más de lo esperado.

1. Entrega de agua a domicilio

Gracias a su alianza con Primo Brands, los socios pueden rentar dispensadores de agua fría y caliente por $5.99 al mes, con garrafones de 5 galones de Pure Life Purified Water a $7.49 cada uno, lo que representa un ahorro frente a comprar botellas individuales.

2. CostcoGrocery con entrega el mismo día

En colaboración con Instacart, Costco ofrece entregas en el mismo día para pedidos de $35 o más. Además, quienes gasten al menos $150 reciben un crédito mensual de $10.

3. Descuentos en restaurantes con tarjetas de regalo

Costco vende tarjetas electrónicas con hasta 20% de descuento. Por ejemplo, $100 en Domino’s Pizza cuestan solo $74.99, mientras que cadenas como Morton’s Steakhouse, Red Lobster o Fogo de Chão también forman parte de las promociones.

4. Pasteles de boda listos para ordenar

Los socios pueden encargar pasteles de The Cake Bake Shop, disponibles en sabores como zanahoria, chocolate y Pixie Fetti, para entre 16 y 22 personas. Los pedidos requieren cinco días hábiles y se entregan solo de miércoles a viernes.

5. Sushi fresco en almacenes seleccionados

Desde 2023, Costco comenzó a ofrecer sushi en algunos almacenes de Estados Unidos, un programa que se lanzó inicialmente en Issaquah, Washington. La compañía planea expandir este servicio a más tiendas.

6. Kits de comida de emergencia

Costco vende paquetes de alimentos con vida útil de hasta 30 años, pensados para situaciones de desastre, interrupciones en la cadena de suministro o periodos de inestabilidad económica.

7. Descuentos exclusivos con Costco Next

A través del programa Costco Next, los socios acceden a precios especiales en marcas de cocina y alimentos como Caraway, GreenPan, Schmidt Bros. y Robert Irvine’s FitCrunch.

8. Vinos y licores a precios exclusivos

Hasta 2024, Costco fue el mayor vendedor de vinos en Estados Unidos. Además de sus vinos Kirkland, ofrece productos exclusivos como el calendario de Adviento con 24 vinos diferentes para diciembre.

9. Cajas de regalo gourmet

En la tienda en línea se pueden adquirir cajas con charcutería, chocolates, tés, mariscos ahumados y hasta vinagres balsámicos. Los precios varían desde $25 hasta $350.

10. Ajuste de precios en compras recientes

Si un artículo baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra, los socios pueden solicitar la devolución de la diferencia, siempre que no sea un producto para reventa.

