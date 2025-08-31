Guillermo del Toro recibió una ovación de 13 minutos tras el estreno de ‘Frankenstein’

Finalmente, Guillermo de Toro ha estrenado ‘Frankenstein’ en la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia. Tras la proyección, el cineasta mexicano y su elenco recibieron una ovación de 13 minutos.

Todos los involucrados en el proyecto se sintieron conmovidos con la ovación, Jacob Elordi, su protagonista, lloró. Mientras tanto, Del Toro bailaba y agradecía al público.

Este era uno de los estrenos más esperados del festival, pues además de ser un proyecto muy especial para el cineasta, se trata de una nueva adaptación del clásico literario de Mary Shelley, publicado en 1818.

Videos en redes sociales muestran que Jacob Elordi lloró durante la ovación. Crédito: Scott A Garfitt | AP

En conversaciones desde Venecia, previo a la proyección, Del Toro confesó que sentía una especie de “depresión postparto”, pues esta adaptación es un proyecto que pensó durante años, incluso dijo que se había convertido en su religión, y por eso haberla terminado le genera algo de tristeza.

Del Toro desfiló por la alfombra roja junto a su esposa Kim Morgan, y junto a su hija Marisa. Durante la alfombra roja, las miradas también estuvieron enfocadas en los protagonistas de la adaptación: Jacob Elordi (el monstruo) y Oscar Isaac (el creador).

En Rotten Tomatoes la película obtuvo una calificación del 83% y algunos críticos aseguran que es una adaptación poderosa y conmovedora. Hay que recordar que ‘Frankenstein’ estrenará en cines el próximo 17 de octubre y desde el 7 de noviembre estará disponible en Netflix.

