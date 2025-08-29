Guillermo del Toro subastará algunos de sus recuerdos de rodaje

Guillermo del Toro está a nada de estrenar su versión de ‘Frankenstein’ en el Festival de Cine de Venecia, pero al mismo tiempo para desligarse de algunos objetos relacionados con proyectos del pasado.

Hace poco se informó que el cineasta mexicano decidió subastar una parte de su colección de objetos, los cuales podrías ser calificados como objetos de terror. Para hacer la subasta hizo una alianza con Heritage Auctions.

En una publicación hecha en Instagram, Heritage Auctions explica que se subastarán “accesorios usados en pantalla, arte conceptual y tesoros que definen el género de las películas y el archivo personal de del Toro”.

La subasta se hará solo de forma online y comenzará el próximo 26 de septiembre.

Del Toro no tomó esta decisión porque necesita más espacio en su hogar de Los Ángeles, lo hace porque quiere conectar mucho más con fanáticos, con coleccionistas y apasionados del cine. Se dice que no será una sola subasta, sino que será dividida en varias etapas y está muy relacionada con la carrera y forma de creación del cineasta.

Por eso, en el anuncio dice: “Estos objetos abarcan su carrera y obsesiones”. La publicación incluye un video en el que Del Toro habla y muestra algunas de las piezas que estarán disponibles.

Esta decisión también llega ocho meses después de que su propiedad, donde resguarda la colección, se viera amenazada por los incendios de Los Ángeles a inicios de año. Esta propiedad es conocida como ‘Bleak House’, un nombre que puso haciendo referencia a la novela de Charles Dickens.

‘Bleak House’ es una especie de museo con salas temáticas, pero Del Toro no vive allí sino en otra casa cercana. Sin embargo, suele usar la residencia para trabajar e inspirarse para nuevos proyectos.

La colección del cineasta está resguardada en una casa, conocida como ‘Bleak House’. Crédito: Jordan Strauss | AP

