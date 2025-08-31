Hincha murió tras caer del techo del estadio durante clásico en Chile

Un aficionado del Colo Colo murió este domingo luego que cayera desde el techo del estadio Monumental en Chile, durante el encuentro en el que los locales vencieron 1-0 a la Universidad de Chile en el clásico del fútbol austral.

De acuerdo a informaciones preliminares de la policía local, un aficionado de 39 años quiso cambiarse de tribuna inapropiadamente y en su intento resbaló y cayó desde los más alto, con múltiples fracturas que al final terminaron con su vida a pesar de haber sido llevado a un centro asistencial cercano.

Posteriormente, llegaron las comisiones policiales y un fiscal del Ministerio Público para intentar esclarecer cualquier otro aspecto y realizar las investigaciones correspondientes.

El incidente ocurrió en pleno juego entre Colo Colo y U de Chile y aunque en principio el partido se detuvo momentáneamente a la espera de conocer el estado del seguidor que cayó, algunos medios en redes sociales denunciaron que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile presuntamente presionó para que el clásico continuara y no tuviese pausas.

Colo Colo y el fútbol chileno han lamentado la muerte de cuatro hinchas albos en lo que va del año. A comienzos de abril, dos aficionados murieron a las afueras del estadio Monumental de Santiago en un confuso incidente entre hinchas y autoridades policiales antes del partido por la Copa Libertadores ante el Fortaleza brasileño.

Un día antes de su centenario, a mediados de abril, el club informó la muerte a los 90 años de su icónica hincha apodada ‘María Colo Colo’, lo que sumado a la trágica muerte de los dos jóvenes terminó por cancelar los festejos del club más popular de país sudamericano.

