Independiente expulsó a 25 hinchas por incidentes en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile

Independiente anunció este fin de semana que identificó a 25 aficionados involucrados en los graves disturbios ocurridos el pasado miércoles durante el partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La directiva del club confirmó que todos ellos serán expulsados de manera inmediata como socios, además de enfrentar sanciones judiciales.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio”, señaló el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La institución también subrayó que colaborará con las autoridades en todo el proceso: “Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

El ‘Rojo’ enfatizó que la medida no tendrá excepciones: “No habrá privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”.

Una noche de violencia extrema

El partido, que se disputaba en el Estadio Libertadores de América, debió ser suspendido por los incidentes. La violencia estalló al final del primer tiempo, con el marcador igualado 1-1 y un global favorable 2-1 a Universidad de Chile.

Un sector de hinchas visitantes, ubicado en la parte alta de la tribuna, comenzó a arrojar butacas, sanitarios y trozos de la propia grada hacia la zona inferior donde estaban los seguidores de Independiente. En respuesta, barristas locales intentaron romper el cordón de seguridad y enfrentarse directamente con los chilenos, lo que obligó a la intervención de la infantería policial y a la evacuación de gran parte del público visitante.

Pese a los esfuerzos, un grupo de aficionados de Independiente logró acceder a la tribuna rival, donde agredió violentamente a los pocos hinchas de Universidad de Chile que todavía permanecían en el lugar. El saldo de la noche dejó al menos veinte heridos y más de un centenar de detenidos, aunque la mayoría de ellos fue liberada posteriormente.

