Maripily Rivera regresa a su hogar en Miami y comparte video de su casa

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, se mostró emocionada en su cuenta en Instagram por regresar a su hogar en Miami, luego de cumplir con varios compromisos fuera de los Estados Unidos.

En el audiovisual, la boricua dijo: “Hogar dulce, hogar, aquí mis amores, llegando a mi dulce hogar. Miren qué espectacular, gracias Dios mío, por fin llegué después de un mes”.

El huracán boricua mostró la espectacular vista que tiene desde su apartamento. “El día está lluvioso, miren esto, no puede ser, pero como quiera bello. Llegando a casita para darme un bañito, en la noche tengo Pica y se extiende. Voy ahora a mi cuartito bello y preciosa que extrañaba. Me voy a bañar porque hoy tengo Pica y se extiende, nos vemos en anuncios”.

La famosa participará esta noche en el programa de Telemundo, en donde de seguro contará a Carlos Adyan y Lourdes Stephen detalles de sus próximos proyectos.

Los comentarios que le han dejado a la creadora de contenido por esta publicación son: “¡Qué rico! Visítanos por acá en Florida”, “Dios, qué belleza”, “Bello lugar, bendiciones”, “Bellísima foto, tu casa espectacular. Dios bendiga tu hogar y tu vida. Eres una mujer maravillosa. Te felicito por tu gran esfuerzo y éxito. Felicidades”.

Recientemente, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 estuvo en su isla, presentando su obra de teatro. En la presentación participaron Manelyk González y Caramelo, quienes encantaron al público con el show que hicieron junto a Maripily.

La también empresaria está emocionada por el lanzamiento de su libro, en el que narra detalles de los distintos momentos que han marcado su vida, al igual que el lanzamiento de productos que vende en su página web.

Sigue leyendo:

· La fiesta de Maripily en Miami por su cumpleaños: con mucho brillo y rodeada de famosos

· Maripily comienza en Puerto Rico la celebración por su cumpleaños

· Caramelo y Maripily causan furor al bailar bachata en Puerto Rico