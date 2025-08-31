Nadie acertó el Powerball y el premio sube a $1,100 millones de dólares

El sorteo de Powerball vuelve a generar expectativa en Estados Unidos. Este lunes, los participantes tendrán otra oportunidad de competir por un premio mayor estimado en $1,100 millones de dólares, luego de que el sábado nadie lograra acertar la combinación ganadora.

Desde el 31 de mayo ningún jugador ha conseguido los seis números, lo que ha permitido que el pozo se acumule hasta convertirse en el quinto más grande en la historia del juego.

El eventual ganador podrá elegir entre recibir el monto completo en pagos anuales distribuidos durante 30 años o un desembolso inmediato de alrededor de 498,4 millones de dólares en efectivo, antes de impuestos, reseñó AP.

Las posibilidades de alcanzar el premio son extremadamente bajas: apenas 1 en $292.2 millones. Aun así, millones de personas siguen comprando boletos motivadas por la oportunidad de cambiar su vida de la noche a la mañana.

En el sorteo del sábado se seleccionaron los números 3, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17. Ningún boleto coincidió con todos, lo que permitió que el premio mayor continúe creciendo.

El Powerball tiene un costo de $2 dólares por boleto y se juega en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado en la noche.

