Oscar Piastri gana el GP de Países Bajos y amplía su ventaja sobre Lando Norris en el Mundial de F1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al conquistar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, disputado en el circuito de Zandvoort.

El piloto de Melbourne, de 24 años, alcanzó su novena victoria en la categoría (séptima en la presente temporada) en una carrera marcada por el abandono de su compañero y principal rival por el título, Lando Norris, cuyo monoplaza sufrió una fuga de aceite a siete vueltas del final.

Piastri dominó la prueba de principio a fin y se impuso por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ídolo local y segundo en la meta, y del debutante francés Isack Hadjar (RB), quien sorprendió al asegurar su primer podio en la Fórmula 1.

Con este triunfo, Piastri lidera el campeonato con 309 puntos, 34 más que Norris y 104 por encima de Verstappen. Su victoria consolida la candidatura de McLaren, que además se perfila para revalidar el título de constructores alcanzado la pasada temporada tras 26 años de sequía.

Entre los protagonistas de la jornada destacó también la remontada del británico Oli Bearman (Haas), que avanzó 14 posiciones desde el fondo de la parrilla para terminar sexto. El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) fue séptimo, y el tailandés Alex Albon (Williams) cerró un sólido quinto lugar tras escalar diez puestos.

Norris, que había dominado los entrenamientos libres y perdió la pole por apenas 12 milésimas frente a su compañero, vio frustrada su aspiración de recortar distancia en la clasificación. Su abandono dejó vía libre para que Piastri ampliara su ventaja en un campeonato que, salvo sorpresa, quedará en manos de un piloto de McLaren.

El próximo Gran Premio se disputará en Monza, Italia, antes de que la Fórmula 1 viaje a Azerbaiyán a finales de septiembre, con Piastri consolidado como líder del Mundial.

