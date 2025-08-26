Cadillac confirma el regreso del Checo Pérez a la Fórmula 1 (+Video)

Cadillac F1 Team desea demostrar el poder de los motores estadounidenses y es por este motivo que ya se prepara para lo que será su participación de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1; ante este hecho decidieron acabar con los rumores y finalmente revelaron los nombres de los pilotos con los que buscarán el título de campeón.

Como ya se había especulado, se tratan del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes serán las primeras caras de la naciente escudería para poder brindarles todos sus conocimientos al volante y así intentar dar la sorpresa en la categoría reina del automovilismo.

La noticia la dio a conocer el equipo este martes a través de su diversas redes sociales, donde compartieron una fotografía de los dos pilotos veteranos que esperan poder brillar en esta nueva oportunidad dentro de la Fórmula 1 y además un interesante video en el que también aparece el actor Keanu Reeves.

El equipo se encuentra muy esperanzado de contar con estas figuras y el propio director ejecutivo del equipo Cadillac F1 Team y de TWG Motorsports, Dan Towriss, detalló que esperan poder aprovechar sus conocimientos para poder sumar triunfos rápidamente para posicionarse como los mejores del torneo.

Por su parte el director del equipo, Graeme Lowdon, aseguró durante la presentación oficial que contar con piezas como Bottas y Checo Pérez desde su primer año demuestra las fuertes intenciones de Cadillac por lograr un título de pilotos y de Constructores.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto de competición y, por supuesto, su velocidad serán invaluables para dar vida a este equipo. Muchas gracias al equipo de Mercedes por su cooperación y comprensión”, expresó.

Checo Pérez ilusionado

El piloto mexicano, Sergio Pérez, destacó que resulta emocionante poder volver a la Fórmula 1 tras su salida de la escudería Red Bull para este año, asegurando que hará todo lo posible para brillar con Cadillac y demostrar que siempre ha tenido lo necesario para estar en la categoría reina del automovilismo.

Checo Pérez estaría listo para volver a la Fórmula 1. Crédito: Altaf Qadri | AP

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, detalló.

“Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac de Fórmula 1 está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Andrés Guardado inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador

–Oswaldo Cabrera es optimista de regresar este año con los Yankees

–Alexis Vega aclara sobre polémico video y amenaza con proceder legalmente