Checo Pérez habló sobre la crisis de Red Bull con segundo piloto: “Ahí están los resultados”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez habló este miércoles sobre su reciente firma con la escudería Cadillac para la temporada 2026 y aprovechó el momento para referirse sobre su anterior equipo, Red Bull, y en especial sobre los problemas que han sufrido este año con el compañero de Max Verstappen en la parrilla.

Durante la rueda de prensa que tuvo en su país México, Checo Pérez respondió a las preguntas de los medios de comunicación y cuando fue consultado sobre la actualidad de Red Bull, escudería donde pasó los últimos cuatro años, no guardó nada sobre ello.

Checo Pérez afirmó que anticipó la caída del desempeño de Red Bull en 2025, atribuyéndolo a lo complejo que resulta adaptar el monoplaza al estilo de conducción de Max Verstappen y a variables que lo hacen inestable.

“No me sorprendió, yo sabía que esto iba a pasar por los problemas de adaptación constantemente. Tú veías todos los años cómo empezaban, luego llegaban las mejoras y todo se alejaba. Yo sabía que era un auto difícil de manejar y constantemente te estás adaptando al estilo de manejo de Max, prácticamente”, dijo.

“Entonces eso es lo que hace muy especial a ese auto, todo el tiempo en vez de estar evolucionando te estás adaptando, entonces hay una variable que el viento, la lluvia, se vuelve incontrolable. Yo sabía lo que iba a pasar y ahí están los resultados“, añadió el Tapatío sobre los escuderos de Verstappen.

Tras la rescisión del contrato de Checo Pérez con Red Bull, Liam Lawson fue firmado para reemplazarlo pero su pobre desempeño en lo que va de campaña le costó el puesto.

Fue reemplazado por el japonés Yuki Tsunoda, pero igualmente se encontró con problemas al volante que no le ha permitido alcanzar dar el máximo de sus cualidades.

El pobre desempeño del segundo monoplaza, el cual estuvo en manos de Liam Lawson por algunas carreras y hoy pertenece al japonés Yuki Tsunoda, es algo que advirtió el tapatío desde 2024, sin embargo, no fue escuchado y salió del proyecto.

Será en 2026 cuando Checo Pérez regrese oficialmente a la parrilla de la Fórmula 1, para continuar con una carrera que comenzó en 2011 y lo ha llevado a competir para las escuderías Sauber, McLaren, Force India y Racing Point, cosechando desde su debut seis victorias y tres pole position en 281 carreras.

