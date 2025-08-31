Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del domingo, 31 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los participantes la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si quieres participar en esta lotería o solamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy domingo, 31 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 97 85 34

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 11 53 68 67 73 05 80 29 71 72 31 28 51 54 18 44 33 03 34 57

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 01 14 24 29 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 31 de agosto

Los números ganadores son: 39 21 12

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez hecha la elección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan cada día en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, ganarás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria