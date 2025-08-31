Trump pone en duda la reunión directa entre Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la improbabilidad de una reunión bilateral entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su homólogo ruso Vladimir Putin. No obstante, el mandatario pronosticó que una cumbre trilateral “tendrá lugar”, sin especificar una fecha.

“Un triatlón podría suceder. Un biatlón, no lo sé, pero un triatlón sucederá. Pero, ya sabes, a veces la gente no está preparada para eso”, comentó Trump en una entrevista concedida a Daily Caller.

Trump también expresó su disposición a que aviones estadounidenses sirvan como garantía de seguridad para poner fin a la guerra en Ucrania. Al respecto, el presidente manifestó su deseo de ver una resolución al conflicto.

“Quizás hagamos algo. Mira, me gustaría ver que se resolviera algo. No son nuestros soldados, pero hay entre cinco y siete mil, en su mayoría jóvenes, que mueren cada semana. Si pudiera detener eso y tener un avión volando de vez en cuando, serían principalmente los europeos, pero nosotros los ayudaríamos”, afirmó.

El Kremlin critica a la UE por “obstaculizar” esfuerzos de Trump

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó a los líderes europeos de obstaculizar los esfuerzos de paz propuestos por Donald Trump en Ucrania. Durante una entrevista en la televisión rusa, Peskov contrastó el enfoque del “partido de la guerra europeo” con los esfuerzos de Putin y Trump.

“El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar”, declaró el funcionario ruso.

“Los europeos obstaculizan estos esfuerzos, los europeos meten palos en las ruedas, los europeos consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea totalmente absurda de no aceptar compromisos“, señaló.

El representante del Kremlin concluyó que esta postura europea “es un gran error” que solo agrava la situación para el gobierno de Kiev. A pesar de la falta de reciprocidad de Ucrania, Rusia “mantiene su apego a una solución del conflicto por vías político-diplomáticas”, aunque, según señala, por ahora continúan con la “operación especial militar”.

Con información de EFE

