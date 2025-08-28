Unión Europea alertó que Rusia atacó a su delegación en Ucrania

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev fue “deliberadamente” afectada durante los ataques aéreos nocturnos de Rusia contra la capital ucraniana, según informó António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien manifestó su “horror” ante esta nueva ola de ataques, compartiendo una imagen de los daños en una de las oficinas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó a través de sus redes sociales que todo el personal de la delegación se encuentra a salvo. Von der Leyen instó a Rusia a “detener sus ataques indiscriminados” y a participar en “negociaciones para una paz justa y duradera”.

Costa, por su parte, declaró: “La UE no se intimidará. La agresión rusa solo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente”.

Posturas de altos funcionarios de la Unión Europea

En respuesta al ataque, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su solidaridad con el personal de la delegación en Kiev, a quienes describió como “la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania”, destacando que ellos y “el valiente pueblo ucraniano” merecen vivir en paz.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comentó que “mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles” y señaló que el ataque de la noche “muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz”. Kallas concluyó: “Rusia debe detener las matanzas y negociar”. Marta Kos, comisaria europea de Ampliación, calificó el ataque como “una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror”.

Reciente ataque contra Ucrania que dejó 10 muertos

Asimismo, las autoridades ucranianas reportaron que los ataques con misiles y drones resultaron en la muerte de al menos diez civiles, incluyendo un niño. El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, anunció en Telegram que el número de heridos ascendía a 48, de los cuales diez habían fallecido.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que las labores de rescate continuaban, y que es posible que aún haya personas bajo los escombros.

Con información de EFE

