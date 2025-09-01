Alicia Villarreal contrata a la abogada de “El Chapo” Guzmán

La cantante Alicia Villarreal acaba de contratar nada más y nada menos que a Mariel Colón Miró, la abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que la represente legalmente en Estados Unidos en el caso por difamación contra Francisco Cantú.

La decisión de “la güerita consentida” surge después de que Cantú asegurara que tuvo un romance con la cantante a finales del 2023, justo después de que ella anunciara su separación de Cruz Martínez. Sin embargo, Alicia ha negado rotundamente esas declaraciones.

“A partir de hoy tengo el honor de representar legalmente en los Estados Unidos a la Sra. Alicia Villarreal“, compartió la abogada en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Colón, quien también representa legalmente a la esposa de ‘El Chapo’, Emma Coronel, compartió que ya basta que los hombres intenten dañar la reputación de las mujeres con falsedades y ataques.

“Ya estuvo bueno de que un hombre intente dañar la reputación de una mujer con falsedades y ataques. La ley existe para poner límites y para proteger la verdad“, agregó.

Para cerrar con broche de oro, Mariel aseguró que solidariza con cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias

“Como mujer y como abogada, me solidarizo con cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias. La fuerza no está en el silencio, sino en levantar la voz con dignidad y respaldarse con la justicia“.

Cabe mencionar que hace apenas unos días, en una entrevista con la periodista Elisa Beristain, Francisco Cantú también aseguró que Alicia Villarreal ya tenía un vínculo con su actual novio, Cibad Hernández, desde antes de separarse del padre de dos de sus hijos.

