Bombero recibió disparos mientras atendía alerta de incendio en Carolina del Norte

Un bombero de Ellerbe fue impactado con balas, luego de que un hombre abriera fuego contra el equipo cuando acudían para apagar un incendio. El sospechoso fue arrestado y acusado, mientras que el bombero fue atendido en un hospital, su estado de salud no fue revelado por las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Ellerbe recibió una alerta de incendio y de inmediato se dirigieron a la vivienda ubicada en 1023 Green Lake Road en el condado de Richmond.

Los bomberos llegaron al lugar en un camión y un auto particular, pero fueron recibidos con disparos, todos lograron ocultarse para no ser heridos a excepción de uno de ellos que fue alcanzado por las balas.

Arrestaron al agresor

Los agentes lograron llegar hasta el agresor, quien fue detenido en el momento y puesto bajo custodia. El hombre fue identificado como Timothy Lee Hayden, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond en un comunicado.

“Un camión de bomberos y un bombero en su vehículo personal respondieron a la llamada. Cuando el equipo de bomberos llegó a la escena, fueron recibidos con disparos, y un bombero fue alcanzado por disparos”, compartió el sheriff Mark B. Gaulledge.

El bombero herido, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, lo trasladaron en helicóptero a un centro de traumatología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

El atacante acusado de agresión

“El agresor ha sido arrestado y acusado de dos cargos de agresión a personal de emergencia con un arma de fuego con intención de matar y causar lesiones graves”, añadió el sheriff.

El motivo que orilló a Lee Hayden a disparar contra los bomberos está bajo investigación. El sospechoso se encuentra en la cárcel del condado de Richmond.

El Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte (NCSBI) colabora en el caso, el cual continúa bajo investigación.

Sigue leyendo: