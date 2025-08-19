Dos oficiales muertos tras acudir a emergencia de violencia doméstica en Utah

Dos oficiales del Departamento de Policía de Tremonton Garland en Utah, perdieron la vida después de acudir a una emergencia de disturbio en una casa. Las víctimas recibieron disparos por parte de un hombre que se encontraba en el domicilio. Un oficial y un K-9 también resultados heridos, pero se encuentran fuera de peligro.

El sargento Lee Sorensen, de 56 años y el agente Eric Estrada, de 31 años, fallecieron luego de ser impactados por las balas del sospechoso. Familiares y compañeros de los oficiales realizaron una caravana para honrarlos.

El atacante fue arrestado y acusado de homicidio

El hombre que abrió fuego contra las autoridades, fue identificado como Ryan Michael Bate, de 32 años, quien de inmediato fue arrestado y trasladado a la Cárcel del Condado de Box Elder, acusado de homicidio agravado. La Fiscalía del Condado de Weber coordina la investigación que se encuentra en curso.

El Departamento recibió varias llamadas del 911 y colgaban, lo que provocó que los oficiales Sorensen y Estrada respondieron a una emergencia sobre disturbio y violencia doméstica en el área 700 North y 200 Esast cerca de la escuela primaria North Park.

Fueron recibidos a balazos

Llegaron al domicilio y uno de los oficiales caídos estaba hablando con una persona de la casa, cuando Ryan Michael Bate salió del interior y disparó contra el oficial, quien murió al instante. El segundo agente caído, fue alcanzado por las balas y también murió en el lugar.

El agente Mike Allred, y su compañera K-9, Azula de la Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder, se encontraban en el lugar para asistir, también fueron atacados a tiros por Bate. Allred y Azura estaban en el vehículo, pero fueron alcanzados por las balas.

El agente Allred fue dado de alta del hospital y la agente canino Azula se encuentra en buen estado, informó la oficina del sheriff.

Después del tiroteo, testigos convencieron al pistolero de bajar su arma y fue cuando lograron arrestarlo, ya que solicitaron más equipo, entre ellos SWAT quienes desalojaron toda la vivienda para verificar que no hubiera ninguna amenaza para la comunidad.

El agente Mike Allred y la oficial K-9 Azula, están fuera de peligro. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder | Cortesía.

“Estamos de luto por la trágica pérdida de dos colegas”

“Los corazones de todos en la oficina del sheriff del condado de Box Elder están llenos de dolor. Estamos de luto por la trágica y profunda pérdida de dos valientes colegas de Tremonton-Garland, amigos y hermanos que perdieron sus vidas en acto de servicio anoche”, compartió el sheriff de Box Elder.

“Nuestros compañeros Mike Allred y K9 Azula, también fueron heridos por disparos en el incidente. Estamos eternamente agradecidos de informar que sus heridas no son mortales y se espera que se recuperen completamente”, añadió.

Lee y Eric

Lee Sorensen tenía 17 años de experiencia como oficial de policía, 16 de los cuales estaban en el Departamento de Policía de Garland. Recientemente fue ascendido a sargento y estaba planeando jurar su nuevo cargo el viernes, 22 de agosto. Le sobreviven su esposa, Lanette, y sus hijos.

El sargento Sorensen fue galardonado con el Premio por Servicio Distinguido por el Departamento de Bomberos de Tremonton en febrero de este año por su dedicación, apoyo, profesionalismo y compromiso con la excelencia en ayudar a las unidades de bomberos y EMS durante los incidentes.

El oficial Eric Estrada comenzó su carrera en las fuerzas del orden en 2017 con el Departamento de Policía de Logan. Luego se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder, donde sirvió por primera vez en la cárcel. Le sobreviven su esposa, Brittney, y sus dos hijos, Cienna y Luka.

Trabajó como oficial de patrulla y detective en el Departamento de Policía de North Park. A principios de este año, el oficial Estrada se unió al Departamento de Policía de Tremonton, donde sirvió como oficial de línea y miembro del equipo de alcance comunitario.

“Siempre serán recordados como héroes”

“Tragedias como estas conmocionan a toda una comunidad, un estado e incluso a la nación”, escribió el Departamento de Policía de Tremonton Garland en un comunicado.

“Estos oficiales y sus familias sirvieron a su servicio cada día y siempre serán recordados como héroes. Nuestros pensamientos y oraciones están con el Departamento de Policía de Tremonton Garland, la Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder y las familias de los involucrados”.

Sigue leyendo: