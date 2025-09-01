Chileno Alexis Sánchez regresa al fútbol español y fichará por un año con el Sevilla

El Sevilla FC anunció este lunes con la llegada de Alexis Sánchez, delantero chileno de 36 años, quien firmará por una temporada tras aterrizar en el aeropuerto de San Pablo para cerrar su vínculo con el club andaluz.

El atacante, que llega como agente libre después de rescindir contrato con el Udinese, será el reemplazo de Dodi Lukebakio, máximo goleador del equipo la campaña pasada y recientemente traspasado al Benfica, según lo adelantado por la prensa española.

Pese a que en la última temporada en Italia apenas participó en 14 encuentros oficiales (sin goles ni asistencias) debido a una lesión en el gemelo. Alexis mantiene un recorrido de élite en clubes como Colo Colo, River Plate, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán.

La apuesta por Alexis responde a un pedido directo de Matías Almeyda, técnico del Sevilla, que mantuvo conversaciones con el jugador para conocer su disposición a regresar a LaLiga, once años después de su paso por el FC Barcelona.

En su etapa como culé (2011-2014), Sánchez disputó 141 partidos oficiales, anotó 47 goles, repartió 35 asistencias y conquistó seis títulos, entre ellos una Liga, dos Copas del Rey y la Supercopa de Europa.

Además, el chileno es una leyenda de su selección: máximo goleador histórico con 50 tantos en 168 partidos y bicampeón de América en 2015 y 2016.

Sigue leyendo:

–La MLS rompe récord en el mercado de fichajes y afianza su posición en el fútbol mundial

–Liverpool terminó la novela con el Newcastle y convirtió a Isak en el fichaje más caro de la Premier League

–Venezolano Yangel Herrera es el nuevo jugador de la Real Sociedad