Venezolano Yangel Herrera es el nuevo jugador de la Real Sociedad

La Real Sociedad reforzó este lunes su plantilla con la incorporación del venezolano Yangel Herrera, quien llega procedente del Girona en un traspaso definitivo y ha firmado un contrato por cinco temporadas.

El mediocampista, de 27 años, aterrizó anoche en San Sebastián para sellar su vínculo con el club, aunque no podrá sumarse de inmediato al grupo debido a una lesión que lo mantiene al margen.

En un comunicado, la Real destacó que Herrera encaja en el perfil solicitado por el técnico Sergio Francisco, quien había pedido un centrocampista con físico, recorrido y energía, cualidades que el venezolano ha mostrado en su paso por LaLiga. La dirección deportiva llevaba tiempo buscando un refuerzo de este tipo tras la salida de Mikel Merino al Arsenal en la temporada pasada.

Formado en el Atlético Venezuela, Herrera fue fichado por el Manchester City en 2017, aunque su carrera en España se consolidó a través de diversas cesiones en Granada, Espanyol y Girona, club que posteriormente adquirió sus derechos.

El fichaje de Herrera no llega solo. La Real Sociedad también concretará en las próximas horas la incorporación de Carlos Soler, ex del Valencia y del PSG, quien ya se encuentra en San Sebastián para firmar su contrato.

