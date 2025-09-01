Liverpool terminó la novela con el Newcastle y convirtió a Isak en el fichaje más caro de la Premier League

El Liverpool cerró uno de los traspasos más novelísticos en la historia del fútbol europeo: Alexander Isak será nuevo jugador ‘red’ tras alcanzarse un acuerdo con el Newcastle United por 150 millones de euros (unos $162 millones de dólares), lo que lo convierte en el fichaje más caro no solo en la historia del club, sino también de la Premier League.

El delantero sueco de 25 años, autor de 27 goles en 42 partidos la temporada pasada, firma por seis temporadas y se someterá este lunes a la revisión médica en el último día del mercado, según reportó Sky News.

La operación supera los 117,5 millones que el Liverpool ya había pagado este verano por Florian Wirtz, y deja atrás récords previos como los de Moisés Caicedo y Declan Rice (116 M€), Jack Grealish (117,5 M€) o Enzo Fernández (121 M€). En el ranking histórico mundial, solo Neymar (222 M€ al PSG) y Kylian Mbappé (180 M€ al PSG) costaron más.

El Newcastle se había mantenido firme en su postura de no vender a su goleador, incluso llegando a pedir 170 millones. Sin embargo, el escenario cambió tras el comunicado de Isak en el que afirmó que “no se habían cumplido promesas” y que “la relación no podía continuar”.

Las ‘urracas’, obligadas a buscar un reemplazo, invirtieron 80 millones en Nick Woltemade y mantienen negociaciones por Yoane Wissa del Brentford.

Este fichaje corona un verano millonario para el Liverpool, que ya había sumado a Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké y Giovanni Leoni. En total, la inversión asciende a 339 millones más los 150 de Isak.

