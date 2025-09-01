¿Cuánto gana una niñera en Nueva York en 2025? Este es el salario promedio

El trabajo de niñera en Nueva York sigue siendo uno de los empleos más solicitados dentro del sector doméstico. La gran demanda de estas trabajadoras y el hecho de que, en muchos casos, no se requieran condiciones estrictas para ser contratadas, convierten esta labor en una opción atractiva para miles de personas, incluidas inmigrantes y residentes que buscan un ingreso estable.

Más allá de la flexibilidad que ofrece, los ingresos de quienes se dedican al cuidado de niños varían de forma significativa según el área, la experiencia acumulada, la modalidad de contratación y hasta las tareas adicionales que puedan sumarse al rol.

El salario promedio de una niñera en Nueva York

De acuerdo con datos de la plataforma ZipRecruiter, el sueldo promedio de una niñera privada en Nueva York alcanza los $25,79 dólares por hora. Esto se traduce en unos $1,031 a la semana, $4,469 al mes y alrededor de $53,637 al año.

Sin embargo, las diferencias dentro del mismo estado son notables. Los registros muestran que los salarios más bajos se ubicaron en torno a $12,62 la hora, mientras que los más altos llegaron hasta $39,97.

La mayoría de las trabajadoras, no obstante, se concentraron en una franja que va de $19,71 a $29,47 por hora, lo que refleja una importante disparidad en función del tipo de familia contratante, la ubicación del empleo y los años de experiencia.

Las ciudades de Nueva York con mejores ingresos para niñeras

ZipRecruiter detectó que dentro del estado de Nueva York, Manhattan encabezó la lista con un salario anual promedio de $54,108, es decir, $26,01 por hora.

Muy cerca aparecieron Astoria ($25,87 la hora) y Tribeca ($25,82 la hora). El análisis subrayó que, entre las 10 localidades con mejores ingresos, la variación salarial fue de apenas un 3%. Esto significa que mudarse de una ciudad a otra dentro de Nueva York no siempre garantiza un incremento significativo en los ingresos.

El informe también reveló que existen empleos relacionados con el cuidado infantil y la gestión doméstica que pueden superar los ingresos de una niñera tradicional. Entre ellos destacan:

1) Niñera interna con tareas de limpieza: $47,21 la hora ($98,195 al año).

2) Administrador del hogar: $38,73 la hora ($80,548 al año).

3) Niñera residente: $32,18 la hora ($66,931 al año).

4) Niñera con tareas de limpieza del hogar: $25,98 la hora ($54,031 al año).

5) Niñera de la mañana: $15,25 la hora ($31,726 al año).

Este panorama muestra que las opciones laborales pueden diversificarse y que la combinación de tareas de cuidado y administración doméstica incrementa las posibilidades de un mejor salario.

Entre una niñera esté más especializada, mejor será su salario, no solo en Nueva York, sino en gran parte de EE.UU. (Foto: Shutterstock)

Comparación de salarios en otros estados

Más allá de las fronteras de Nueva York, el sitio especializado Care publicó en febrero de 2025 un informe sobre los sueldos promedio de las niñeras en todo Estados Unidos. Según ese relevamiento, el promedio nacional fue de $20,40 por hora, equivalente a unos $3,536 al mes.

En este contexto, Nueva York se ubicó por encima de la media nacional, con $22,55 la hora ($3,908.67 mensuales). Sin embargo, otros estados llegaron a cifras ligeramente más altas:

1) Washington: $22,99 la hora.

2) Massachusetts: $22,78 la hora.

3) California: $24,48 la hora ($4,243 al mes).

4) Florida: $19,54 la hora ($3,386 al mes).

5) Mississippi: $15,44 la hora ($2,676 al mes), uno de los más bajos.

La comparación evidencia que Nueva York sigue siendo uno de los estados con mejores pagos, aunque no siempre encabeza la lista.

Para entender mejor la posición de las niñeras dentro del mercado laboral de cuidado infantil, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) publicó datos relevantes.

En mayo de 2024, el organismo registró que los trabajadores del sector de cuidado infantil recibieron un salario medio de $15,41 por hora, una cifra bastante inferior a la que perciben las niñeras privadas en Nueva York.

El informe detalló que el 10% con ingresos más bajos recibió menos de $11,01 la hora, mientras que el 10% con mejores ingresos superó los $21,42 la hora.

En cuanto a los espacios de trabajo, los mejores sueldos se dieron en:

* Escuelas primarias y secundarias locales: $17,33 por hora.

* Organizaciones religiosas y comunitarias: $15,12 por hora.

* Servicios de guardería infantil: $14,56 por hora.

Una ocupación en constante demanda

La información recopilada por diferentes plataformas y organismos refleja que ser niñera en Nueva York es una alternativa que ofrece ingresos más competitivos que en buena parte del país. A pesar de que existen diferencias según la ciudad y las condiciones del contrato, la demanda constante de estas trabajadoras asegura un flujo continuo de oportunidades laborales.

En un mercado laboral cada vez más dinámico y con el costo de vida en ascenso, el trabajo de niñera continúa siendo una opción relevante tanto para quienes buscan flexibilidad como para quienes priorizan la estabilidad económica.

Sigue leyendo:

* Se vuelve viral oferta de trabajo de niñera por la irreal lista de cualidades a cumplir

* Familia en Estados Unidos buscan niñeras y prometen $100 mil al año

* Niñera virtual, el trabajo que está de moda en Estados Unidos