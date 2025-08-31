Trump critica al gobernador de Illinois tras crímenes recientes en Chicago

El presidente Donald Trump escaló su confrontación con el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, a raíz de un fin de semana violento en Chicago, donde se registraron seis muertes y más de dos docenas de heridos por disparos. Trump ha criticado al gobernador demócrata por rechazar la asistencia federal.

A través de su plataforma Truth Social el sábado, el presidente calificó a Pritzker de “incompetente” y le advirtió que “lo solucione rápido, o nos vamos”. Esta declaración sigue a las recientes acciones ejecutivas de Trump para federalizar la policía y movilizar a la Guardia Nacional en Washington, D.C. El presidente insinúa que Chicago podría ser el próximo objetivo de una intervención federal.

Por su parte, el gobernador Pritzker catalogó el enfoque de Trump como “inconstitucional” y “una peligrosa toma de poder”. En respuesta a los comentarios personales de Trump sobre su físico, Pritzker ironizó que “hay que saber uno para saber el peso”.

Gobernador de Chicago rechaza intervención federal en la ciudad

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también se pronunció en contra de una intervención federal, firmando una orden ejecutiva para rechazar el despliegue de tropas o de la Guardia Nacional.

“No necesitamos ni queremos una ocupación militar inconstitucional e ilegal de nuestra ciudad”, afirmó Johnson, comprometiéndose a que Chicago “haría todo lo que estuviera a nuestro alcance para defender nuestra democracia y proteger a nuestras comunidades”.

Expertos consultados por Politico han analizado la pérdida de peso de Pritzker, señalándola como un posible indicio de una futura campaña presidencial. El estratega republicano Mark McKinnon comentó que Pritzker “parece que se está preparando para una pelea”, mientras que el consultor David Kochel sugirió que la pérdida de peso es cada vez más una estrategia política para “lucir más joven y más saludable”.

La disputa beneficia a ambos políticos, permitiendo a Trump consolidar su imagen de “ley y orden”, mientras que Pritzker se posiciona como una figura que se enfrenta a una autoridad federal que percibe como amenazante. A pesar del conflicto, la Casa Blanca señala que Chicago ha liderado la nación en homicidios durante 13 años consecutivos.

Con información de New York Post

