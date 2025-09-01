Exalcalde de NY Giuliani sale del hospital tras accidente

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado personal del presidente Donald Trump, fue dado de alta este lunes después de pasar dos días hospitalizado por un accidente automovilístico ocurrido en New Hampshire.

La noticia fue confirmada por su hijo, Andrew Giuliani, en una entrevista radial con Cats & Cosby en la emisora WABC 770 AM.

“Me alegra informar que salió del hospital hoy. Está caminando, gracias a Dios”, dijo, aunque reconoció que su padre “tiene mucho dolor” por una fractura de vértebra que le fue diagnosticada.

Andrew detalló que la preocupación inicial de la familia fue extrema: “Hace solo dos días estaba preocupado si todavía lo tendríamos con nosotros o no”. Sin embargo, destacó la fortaleza del exalcalde: “Como saben, hay pocos más duros que Rudy Giuliani”.

El accidente ocurrió el sábado cuando el vehículo de Giuliani fue embestido “por detrás a gran velocidad”, según explicó Michael Ragusa, jefe de seguridad del exfuncionario.

Tras el impacto, Giuliani fue trasladado a un centro de traumatología local, donde los médicos confirmaron no solo la fractura de vértebra torácica, sino también múltiples laceraciones, contusiones y lesiones en el brazo izquierdo y en la pierna.

Medalla de la Libertad

La recuperación coincidió con un anuncio de gran carga simbólica. El propio Andrew Giuliani se refirió a ello durante la entrevista: “Obviamente, escucharon esta noticia aquí hace aproximadamente media hora de que el presidente Trump lo nominará para recibir la Medalla de la Libertad, es un poco abrumador”.

Trump confirmó este lunes que otorgará a Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos. El mandatario lo describió como “el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande”.

La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, es el máximo reconocimiento civil en Estados Unidos. Se otorga a individuos que han realizado contribuciones sobresalientes a la seguridad o los intereses nacionales, a la paz mundial, o a importantes esfuerzos culturales, públicos u otras iniciativas significativas.

