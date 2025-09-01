Trump otorgará la Medalla de la Libertad a Rudy Giuliani tras accidente

El presidente Donald Trump anunció este lunes que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad a su antiguo aliado político, Rudy Giuliani, dos días después de que el exalcalde de Nueva York resultara gravemente herido en un accidente automovilístico en New Hampshire, según reportó The Associated Press.

La decisión de Trump premia a Giuliani, de 81 años, una figura que alcanzó reconocimiento internacional por liderar Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero que en los últimos años enfrentó sanciones legales y fue inhabilitado para ejercer la abogacía por difundir información falsa sobre las elecciones presidenciales de 2020.

Rudy Giuliani también enfrenta acusaciones penales en dos estados, hechos que él ha negado.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Trump describió a Giuliani como “el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York y un gran patriota estadounidense”.

Trayectoria marcada por ascensos y caídas

La vida pública de Rudy Giuliani ha sido un recorrido de éxitos y controversias. Tras liderar la ciudad de Nueva York después del 11-S, intentó sin éxito obtener la nominación presidencial republicana y se convirtió en una de las figuras más visibles de la política estadounidense. Sin embargo, su papel como abogado personal de Trump durante y después de las elecciones de 2020 lo ubicó en el centro de disputas legales y políticas sobre la integridad del proceso electoral.

Los tribunales han rechazado repetidamente las acusaciones de fraude presentadas por Giuliani. Además, dos extrabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Wandrea Moss, lograron una sentencia de $148 millones de dólares por difamación tras acusar a Giuliani de propagar afirmaciones falsas que derivaron en amenazas de muerte contra ellas, según The Associated Press.

Como resultado de sus acciones, Giuliani fue inhabilitado para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington, mientras enfrenta cargos penales en Georgia y Arizona relacionados con los esfuerzos por revertir la derrota electoral de Trump frente al demócrata Joe Biden.

El accidente que lo llevó al hospital

El accidente que motivó la noticia reciente ocurrió el sábado por la noche, cuando Giuliani viajaba como pasajero en un Ford Bronco alquilado, conducido por su portavoz, Ted Goodman. El vehículo fue impactado por detrás por un Honda HR-V.

Según The Associated Press, el político sufrió una fractura de vértebra torácica, múltiples contusiones y laceraciones, así como lesiones en el brazo y la pierna izquierdos.

El jefe de seguridad de Giuliani, Michael Ragusa, informó que el exalcalde permanecía hospitalizado este lunes, pero que se esperaba su pronta recuperación y alta médica.

La Medalla Presidencial de la Libertad

La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, es el máximo reconocimiento civil en Estados Unidos. Se otorga a individuos que han realizado contribuciones sobresalientes a la seguridad o los intereses nacionales, a la paz mundial, o a importantes esfuerzos culturales, públicos u otras iniciativas significativas.

Sigue leyendo:

• Exalcalde de NY Rudy Giuliani hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito

• Miles de hogares podrán construirse por rezonificación del Midtown de Nueva York: cambios en el Distrito de la Moda

• Trump nombra al hijo de Rudy Giuliani como líder del grupo de trabajo presidencial del Mundial 2026