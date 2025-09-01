Ganó $1 millón en Powerball por comprar dos boletos idénticos por error

Un hombre olvidadizo del condado de Prince George en Maryland ganó $1 millón de dólares en la lotería Powerball Double Play al comprar, por accidente, dos boletos idénticos para el mismo sorteo del 20 de agosto.



El afortunado ganador, quien se identificó ante la prensa como “Abuelo Orgulloso”, había comprado el primer boleto el 12 de agosto y volvió a jugar los mismos números el 18 de agosto sin recordar su primera apuesta. Ambos boletos incluían la opción Double Play, lo que le permitió ganar dos premios de $500,000 cada uno.

Un olvido con final millonario

Según relató el jubilado, estaba en una lavandería de Riverdale cuando decidió comprar un nuevo boleto “por si acaso”. Los números elegidos eran fechas de nacimiento de familiares cercanos, una combinación personal que ya había jugado días antes.



“Lo jugué y me olvidé que lo jugué”, contó al reclamar el premio junto a su esposa el 26 de agosto.

Al regresar de un viaje fuera del estado y revisar los resultados del sorteo, descubrió que su segundo boleto había sido premiado. Al revisar su casa, encontró el primero… también ganador.



“¡Fue increíble decirle a mi esposa que habíamos ganado un millón!”, dijo.

El jubilado narró que uno de los momentos más emocionantes fue contarle a su esposa la buena noticia: “Mirarla a los ojos y decirle que habíamos ganado $500,000 fue genial. ¡Fue realmente genial decir que habíamos ganado un millón! Es un momento realmente incríble”.



¿Qué hará con el dinero?

La pareja, recientemente jubilada, planea usar el dinero para ayudar a sus hijos y nietos, y posiblemente hacer algunos cambios en su estilo de vida.

Pese al golpe de suerte, “Abuelo Orgulloso” dijo que seguirá jugando a la lotería: “Eso fue Powerball. Quizás Mega Millions esté esperando”.

