Georgina Rodríguez deslumbra en Venecia con su atuendo y anillo de compromiso

El Festival de Cine de Venecia siempre es sinónimo de elegancia, y este sábado, la prometida de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, robó miradas a su llegada.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una serie de imágenes donde se le ve luciendo gafas oscuras y una blusa negra ajustada adornada con una rosa en el cuello, además de que parecía flotar sobre sus tacones de vértigo mientras paseaba por las calles de la romántica ciudad italiana. Una falda de encaje complementó su look impecable, pero lo que realmente dejó boquiabiertos a todos, fue el enorme anillo de compromiso de 30 quilates que brillaba en su mano izquierda.

El romance entre Georgina y Cristiano lleva más de nueve años, y el compromiso lo anunciaron hace apenas unas semanas, el 11 de agosto, cuando la modelo compartió una foto en Instagram con la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, acompañado de la primera aparición del anillo en redes sociales.

Muchos famosos como Lauren Sánchez felicitaron a la pareja escribiendo: “Estoy muy feliz por ti”, hasta la cantante Bebe Rexha, que resumió todo en un simple pero expresivo “Wooow”.

Antes de aterrizar en Venecia, Georgina publicó otra serie de fotos y un video donde se le ve felizmente presumiendo su anillo junto a su pareja en un avión, y como éste brilla con la exposición de la luz mientras los quilates reflejaban en el techo de la cabina.

La historia de esta pareja comenzó cuando se conocieron en una boutique de lujo en Madrid, cuando ella trabajaba como dependienta. Hoy, casi una década después, siguen escribiendo capítulos juntos, y este lujoso anillo de compromiso es solo el preludio de lo que promete ser una boda de cuento.

