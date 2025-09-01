Guyana apoya el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras el régimen de Venezuela acusó al gobierno guyanés de alentar un “frente de guerra”.

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara “disparos” desde Venezuela contra una embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.

“Debemos unirnos para combatir la delincuencia”

“Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (…) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico”, declaró el mandatario a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

“Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz”, afirmó.

Lancha patrulla atacada desde Venezuela

También este lunes, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar “crear un frente de guerra” mediante falsedades.

Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que el régimen chavista niega.

Washington desplegó recientemente buques de guerra en el Caribe, en lo que denominó una operación contra el narcotráfico y acusó a Nicolás Maduro de liderar el cartel de los Soles. También duplicó la recompensa por su captura, que ahora es de 50 millones de dólares.

Sin embargo, Estados Unidos no ha amenazado públicamente con invadir Venezuela, que afirmó que patrullaría sus aguas territoriales y movilizaría a más de cuatro millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” estadounidenses.

