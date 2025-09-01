Israel sobre muerte de portavoz militar de Hamás en Gaza: “Fue eliminado y enviado al fondo del infierno”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este domingo la muerte de Abu Obeida, vocero de las Brigadas al Qasam —brazo armado de Hamás—, durante un ataque aéreo ejecutado por el ejército israelí contra la ciudad de Gaza.

“Abu Obeida, portavoz del terrorismo de Hamás, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con los cabecillas del eje del mal en Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno”, escribió Katz en su cuenta de X.

El funcionario acompañó el mensaje con una fotografía del dirigente palestino, en la que aparecía tachado con una equis roja.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע – מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

El ministro felicitó tanto a las Fuerzas de Defensa de Israel como al Shin Bet, la agencia de inteligencia interior, por lo que calificó de “ejecución perfecta” de la operación, llevada a cabo en el barrio de Al Rimal.

Katz advirtió además que la intensificación de la ofensiva en la Franja derivará en la eliminación de más dirigentes de Hamás. “Pronto se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás”.

La confirmación oficial del ministro se produjo después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu informara horas antes a su gabinete de que el bombardeo había tenido como blanco a Obeida.

Figura clave en la propaganda de Hamás

Durante casi un año de guerra, Abu Obeida se convirtió en el rostro más visible del brazo armado de Hamás, aunque siempre ocultaba su identidad tras una kufiya roja y blanca. A través de mensajes grabados, transmitía comunicados sobre la estrategia militar del grupo, la situación de los rehenes y las posturas de la organización en los procesos de mediación.

Su eliminación supone un nuevo golpe para Hamás, que en los últimos meses ha perdido a varios de sus principales líderes. En julio de 2024, Israel mató en Teherán a Ismail Haniyeh, jefe político del movimiento y considerado su figura más moderada.

Meses después, el 17 de octubre, el gobierno israelí confirmó la muerte de Yahya Sinwar, máximo líder de Hamás en Gaza y señalado como el arquitecto de los ataques del 7 de octubre de 2023.

