SNAP aumentará beneficios en octubre: esto recibirán las familias

A partir del 1 de octubre de 2025, millones de hogares en Estados Unidos recibirán un aumento en los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos.

El ajuste, confirmado por el Departamento de Agricultura (USDA), busca compensar el incremento en el costo de los alimentos y mejorar el acceso a productos esenciales para las familias de bajos ingresos.

SNAP proporciona asistencia mensual a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que funciona como una tarjeta de débito y puede utilizarse en supermercados y tiendas autorizadas para comprar alimentos elegibles.

¿Cuánto aumentarán los beneficios?

Los nuevos montos máximos de los beneficios SNAP varían según el tamaño del hogar y la región. Para una familia de cuatro personas, el nuevo monto máximo mensual será de $994 en los 48 estados contiguos y Washington D.C.



En Alaska, los beneficios aumentarán a entre $1,285 y $1,995, dependiendo de la zona. En cambio, Hawái experimentará una reducción en los beneficios, con un nuevo tope de $1,723. En Guam, el máximo será de $1,689, mientras que en las Islas Vírgenes de EE. UU., será de $1,278.



El beneficio mínimo mensual también se ajustará: será de $24 en la mayoría del país, y entre $31 y $48 en Alaska, mientras que en Hawái se mantendrá en $41.



Los montos exactos varían según el número de miembros del hogar, los ingresos, gastos deducibles y otras condiciones de elegibilidad.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta EBT?

Con los fondos depositados en la tarjeta EBT, los beneficiarios pueden adquirir alimentos básicos para el hogar, tales como frutas, verduras, carne, pescado, productos lácteos, pan, cereales, snacks y bebidas no alcohólicas. También se permite la compra de semillas y plantas que produzcan alimentos.

No obstante, existen restricciones: los beneficios SNAP no pueden utilizarse para comprar bebidas alcohólicas, tabaco, vitaminas, medicamentos, suplementos, animales vivos (excepto mariscos o aves bajo ciertas condiciones), alimentos calientes preparados en el punto de venta, ni productos no alimentarios como artículos de limpieza, higiene personal o comida para mascotas. Algunos estados también aplican limitaciones adicionales sobre productos como refrescos y dulces.

¿Por qué es importante este ajuste?

Los incrementos de SNAP se calculan cada año fiscal en función de la inflación y el índice de precios de los alimentos. Con el nuevo ajuste para el año fiscal 2026, el gobierno federal busca garantizar que las familias más vulnerables mantengan su capacidad de acceso a una alimentación adecuada en un entorno económico desafiante.

La actualización entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, justo después del cierre del año fiscal, y los nuevos beneficios se reflejarán automáticamente en las tarjetas EBT de los beneficiarios.

