Taco Bell en apuros: Un pedido de 18,000 botellas de agua con IA pone en jaque su autoservicio

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado el mundo y las cadenas de comida rápida no escapan el uso de estas tecnologías. Sin embargo, Taco Bell se vio la necesidad de suspender la IA para hacer la toma de pedidos, luego que colapsara por un pedido de un cliente de 18,000 botellas de agua.

No es la primera vez que es una inteligencia artificial, causa estragos en los pedidos de los clientes. Recordemos que McDonald’s el año pasado suspendió el uso de la inteligencia artificial debido a los errores en tomar la orden de los pedidos que implicó errores como agregar órdenes de tocino a un pedido de helados.

En esta oportunidad, Taco Bell da un paso hacia atrás, por fallas de la Inteligencia Artificial a la hora de tomar las órdenes de los clientes. Está replanteando el uso de la IA en sus sistemas de autoservicio en más que 500 establecimientos en Estados Unidos.

Taco Bell evaluará cómo y cuando usar la IA

La medida se tomó luego varios videos virales que mostraron los fallos cómicos de esta tecnología. El caso que fue la guinda del pastel fue cuando un cliente colapso el sistema al pedir 18,000 vasos de agua.

También se conoció de un video que mostraba a una persona frustrada por la repetición constante de la IA que le pide que agregue más bebidas.

No todo fue malo con el uso de la IA, ya que se procesaron dos millones de pedidos, pero ante los desafíos que implica el uso de esta tecnología llegaron a la conclusión de la importancia del factor humano en el proceso de hacer un pedido, dijo Dane Mathews, director de tecnología de Taco Bell, al Wall Street Journal.

El factor humano es clave para tomar pedidos, sobre todo cuando los restaurantes están llenos.

Mathews afirma que la empresa está “aprendiendo mucho” y que ahora evaluará cuidadosamente dónde y cuándo usar la IA.

