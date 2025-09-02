Alcaraz vuela en el US Open: “Es difícil no pensar en el número 1”

QUEENS, NY – Carlos Alcaraz se echó unos pasitos para atrás mientras veía venir el resto de Jiri Lehecka, armó el brazo y soltó con violencia una derecha paralela pegada a la línea. El golpe fue tan espectacular que el propio tenista español se sorprendió a sí mismo y, juntando los labios, dejó uno de los memes del torneo.

El público del estadio Arthur Ashe, mayoritariamente con Alcaraz como en sus partidos previos, aplaudió a rabiar. Incluso le ovacionó de pie cuando el murciano de 22 años se lanzó en plancha en la red para devolver un intento de passing shot de Lehecka.

Carlos Alcaraz.



Nueva York disfruta con el número 2 del mundo, campeón del US Open en 2022, que se clasificó para semifinales tras superar al checo de 23 años por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos. Aún no ha cedido un set en este torneo.

Lehecka y Alcaraz se saludan al final del partido. Fue el cuarto choque entre ellos, con tres victorias del español. Crédito: Dino García | Impremedia

Ahora le espera el ganador del choque entre Novak Djokovic y Taylor Fritz. La semifinal se jugará el viernes y será la primera para Alcaraz en pista dura desde 2023.

Si el español gana el torneo -o si avanza una ronda más que Jannik Sinner, el próximo lunes volverá a estar en lo más alto del ranking mundial.

“Es difícil no pensar en el número 1, pero intento no hacerlo”, dijo Alcaraz sobre la pista nada más terminar el partido. “Pero si pienso demasiado en ello, me voy a a poner mucha presión”.

Más golpes geniales, menos celebraciones

Alcaraz dejó una colección de golpes de todo tipo en su partido de cuartos de final. Crédito: Dino García | Impremedia

El murciano construyó su dominio desde el saque, que está siendo una de sus mejores armas en este US Open. En el primer set logró un 70% de primeros. Aunque el porcentaje cayó después, ganó sus juegos al servicios con facilidad, sin permitir si quiera ningún punto de break.

Por su parte, Lehecka subió a menudo a la red, en ocasiones tratando de ser agresivo, en otras porque Alcaraz buscaba la dejada como recurso. El número 21 del ranking mundial no es un jugador cómodo para el español, al que de hecho ya derrotó este año en pista dura en Doha, en uno de los cuatro partidos que ha perdido en 2025 sobre esta superficie.

Pero hoy fue otra historia. Alcaraz está en uno de sus mejores momentos, como aseguró dos días antes en rueda de prensa. Dejó una colección de golpes de todo tipo para el recuerdo. Eso sí, muy serio, celebra menos puntos que en otras ocasiones.

El español lidera este año la ATP en victorias (59) y títulos (6). Ha ganado sus últimos 11 partidos. Con la victoria de hoy se ha convertido en el quinto hombre de la era Open en alcanzar 9 semifinales de Grand Slam antes de cumplir 23 años.

