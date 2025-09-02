Atlético Goianiense expulsó a seis jugadores por una foto junto a actriz de cine para adultos

Una polémica decisión fue la que tomó el Atlético Goianiense, club carioca que juega en la Serie B de Brasil luego de que dio de baja a seis futbolistas de su categoría Sub17 debido a que se viralizara una foto donde posaron junto a la actriz erótica Elisa Sanches.

El episodio, que se viralizó en redes sociales, se produjo en un contexto de crisis deportiva y disciplinaria para el club de Goiás, que ocupa el último lugar en el Campeonato Brasileño Sub-17.

La sanción fue aplicada por “motivos de indisciplina y bajo rendimiento”, lo que ha puesto en el centro de la discusión la formación y el comportamiento de los jóvenes futbolistas, reportó Globo Sporte.

La medida disciplinaria se tomó después de que, tras el último partido del equipo en el torneo, circulara una imagen en la que varios jugadores posaban junto a Sanches, reconocida figura del cine para adultos originaria de Río de Janeiro.

La directiva del Atlético Goianiense consideró que la conducta de los futbolistas contravenía las normas internas del club y reflejaba una falta de compromiso en un momento especialmente delicado para la institución.

Fiquei na dúvida se essa felicidade dos futuros craques do @ACGOficial é porque tiraram foto com a Elisa Sanches ou porque tomaram de 8 a 1 pro Grêmio e são o lanterna do Brasileirão sub 17. Fiquei na dúvida, o único que pode me esclarecer isso é o @OAtleticoTransa!!! pic.twitter.com/iY5KGrmhvV — Luciano ACG (@lucianoacg) August 30, 2025

Elisa Sanches quiso ser árbitra

Elisa Sanches, la protagonista de la imagen que desencadenó la sanción, es una figura conocida en el ámbito del entretenimiento para adultos en Brasil.

Nacida en Río de Janeiro, Sanches ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de dejar atrás su carrera en el cine para adultos para dedicarse al arbitraje de fútbol. La actriz expresó que su mayor obstáculo para dar este paso son los prejuicios que podría enfrentar en el campo de juego.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol”, afirmó Sanches tras inscribirse en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ).

