Carlos Alcaraz: “Jugamos dos partidos, el de los puntos y el del lenguaje corporal”

QUEENS, NY – Carlos Alcaraz dio un nuevo paso hacia el título del US Open al imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en los cuartos de final. Después del partido, atendió a la prensa y dejó declaraciones sobre su nivel actual, su mejora en el servicio, la influencia del lenguaje corporal y la posibilidad de enfrentar a Novak Djokovic o Taylor Fritz en la semifinal del viernes.



Pregunta: Cuando Jiri vino antes a la sala de prensa, dijo que sintió que hoy se enfrentó al “Carlos de Grand Slam”. ¿Qué opinas de ese concepto? ¿Sientes que en los torneos grandes sacas un plus?

Carlos Alcaraz: La verdad que se siente genial escuchar esas palabras de mi rival de hoy. Estoy jugando muy bien y me siento muy cómodo, como ya dije varias veces en este torneo. Creo que hoy jugué un partido casi perfecto, diría yo… Sólo quedan dos pasos más. Veremos qué pasa, pero sí, me siento genial y con hambre de lograrlo.

Pregunta: En esta racha tuya llegando a finales, ¿qué tan importante ha sido el desarrollo de tu servicio, para muchos el mayor cambio en tu juego en el último año?

Carlos Alcaraz: Sí, he mejorado mucho y en cada entrenamiento, en cada partido, intento sentirme más cómodo con el movimiento, con sacar bien, y también con el porcentaje, que para mí es muy importante. El tenis a veces es muy duro, porque un día puedes sacar muy, muy bien y al siguiente sentirte completamente distinto y fatal. Así que trato de mantenerme enfocado en el saque, de hacer siempre lo mismo y buscar buenas sensaciones. Hasta ahora el servicio ha sido muy importante para mí y para mi juego. Ojalá siga mejorando y sintiéndome cada vez mejor con él.

Pregunta: Hoy lograste golpes muy difíciles. ¿Qué dice eso de cómo te sientes y de tu confianza?

Carlos Alcaraz: Bueno, no lo sé. Estoy intentando, intentando. A veces pierdo muchos puntos porque busco el tiro bueno o el imposible, y algunos salen. Y cuando entran, la verdad es que se siente genial. Tengo que ser honesto: se siente como “lo logré”, y te da mucha confianza. Siempre es un buen camino cuando esos tiros entran. Pero todo es cuestión de intentarlo: a veces pasa, a veces no. Estoy contento de que la mayoría de las veces salgan.

Pregunta: Cuando juegas a ese nivel, desde fuera se nota incluso un cambio en tu lenguaje corporal, como si caminaras con un poco más de actitud. ¿Lo sientes así en la pista?

Carlos Alcaraz: Sí, entre los puntos también es muy importante. Estamos jugando dos partidos al mismo tiempo: el del juego, de los puntos, y otro “detrás de las cámaras”, digamos, que es el del lenguaje corporal. La forma en que muestras a tu rival cómo te sientes es muy importante. No importa si estás exhausto, si te sientes muy cansado o si crees que no puedes seguir. Si muestras al rival que estás fresco, que puedes jugar dos o tres horas más, que puedes jugar peloteos largos, le das la idea de que va a ser muy duro. Así que para mí la forma en que camino entre puntos, con actitud, como si estuviera fresco y bien físicamente, es fundamental para mostrarle al rival que tendrá que correr mucho y sudar mucho si quiere ganarme.

Pregunta: Eso que dices del lenguaje corporal recuerda a Novak, que también lo maneja muy bien. Podrías enfrentarlo el viernes. ¿Cómo ves ese posible duelo, también desde lo psicológico?

Carlos Alcaraz: Bueno, él todavía tiene un partido muy difícil antes, así que no quiero hablar demasiado pronto sobre mi rival del viernes. Va a ser un gran partido para ver, Novak contra Fritz, los dos están jugando muy bien. Yo lo voy a ver. No quiero decir nada sobre mis rivales hasta que los conozca, porque tengo que respetarlos. Así que esperaré a ver y ya veremos el viernes.

Pregunta: ¿Puedes hablar un poco de los dos?

Carlos Alcaraz: Bueno, los dos están jugando muy bien. Novak… todos conocemos su juego. No importa que haya estado fuera del circuito desde Wimbledon, está jugando grandes partidos aquí. Sé que tiene hambre, sé de su ambición por más. Ya he jugado muchas veces contra él y quiero revancha, eso es obvio.

Y Fritz también es muy duro. Está jugando en casa con el público apoyándole, y va a usar eso a su favor. Además, los golpes que tiene son increíbles. Es un rival realmente complicado. Así que va a ser un partido muy interesante de ver.

Pregunta: Te has plantado en semifinales de un Grand Slam como el US Open sin ceder ni un solo set dentro del torneo. Hoy sin ceder ni una bola de rotura en contra. A nosotros nos sorprende el nivel que estás alcanzando. No sé si a ti mismo te sorprende o ya hace tiempo que te has dejado de sorprender.

Carlos Alcaraz: No es que me sorprenda porque sé de la capacidad que tengo, sé del nivel que puedo mostrar a base de trabajo, el mantener este nivel durante todo el rato. Eso es de lo que más orgulloso y más contento estoy, el mantener el nivel tan alto durante todo el partido.

Como he dicho, no me sorprende. Estamos trabajando para que esto pase más a menudo y la verdad que estoy muy contento del nivel y sobre todo del nivel de salud que estoy mostrando.

