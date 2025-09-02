Charlie Sheen admite que aún siente vergüenza por su pasado con las adicciones

El actor Charlie Sheen abrió su corazón y se sinceró en una entrevista con People donde admitió que todavía experimenta “escalofríos de vergüenza” por haber llevado una vida de excesos y adicciones, aunque asegura haber hecho las paces con casi todas sus polémicas facetas de su pasado.

Sheen, de 59 años, explicó que ha logrado mantenerse sobrio desde 2017, motivado principalmente por sus cuatro hijos: Sami (21 años) y Lola (20), que procreó con Denise Richards; y los gemelos Max y Bob (16), que comparte con Brooke Mueller.

“El perdón sigue evolucionando. Todavía siento lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’”, dijo.

“Son los momentos que me impactan, recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que eso es progreso. Lo interesante de enmendar los errores es que la mayoría de la gente ha dicho: ‘Oye, sí, somos buenos, pero esperamos que también te hayas perdonado a ti mismo'”, señaló la estrella.

Su pasado de excesos y fiestas salvajes estuvo marcado por el consumo de drogas, alcohol y escándalos públicos, incluyendo conflictos legales y su divorcio de Richards.

El exprotagonista de ‘Two and a Half Men’ no evadió hablar de sus días más oscuros. Admitiendo que gastó más de 50 mil dólares en servicios de acompañantes contratadas por la famosa “madame de Hollywood”, Heidi Fleiss, además de recordar los incidentes en hoteles mientras consumía estupefacientes como el crack.

“En mis fiestas siempre tenía tres reglas: ‘Deja tu juicio en la puerta. Nada de dolor en la habitación. Y nadie puede morir’. Eran buenas reglas”, recordó.

La razón detrás de tanta autodestrucción con las adicciones, según él, era el miedo a que la fama y el dinero fueran pasajeros, por lo que disfrutaba todo.

Tras varios intentos fallidos en rehabilitación y una sobredosis que lo dejó al borde de la muerte, Sheen decidió desintoxicarse por completo en 2017 y aseguró que no tiene interés en volver a consumir drogas o alcohol.

Hoy, cuando siente tentación, recurre a un recurso curioso: “Llevo una lista mental de las peores y más vergonzosas cosas que he hecho, y puedo repasarlas mentalmente si me apetece tomar una copa… Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría“, confesó.

Sheen está por lanzar su libro de memorias, The Book of Sheen, y Netflix prepara un especial en dos partes sobre su vida en el que profundiza sobre su batalla contra la adicción y su intento por reparar relaciones familiares.

“No se trata de aclarar las cosas ni de corregir todos los errores de mi pasado. Pasé la mayor parte de mis cincuenta disculpándome con las personas a las que lastimé“, explicó.

En cuanto a su futuro, Charlie Sheen afirmó que le gustaría volver a la actuación, pero prefiere ir paso a paso.

“No lo llamo un regreso. Lo llamo un reinicio. Simplemente vivo para el siguiente momento, sea lo que sea“, concluyó.

