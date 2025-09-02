Conductora atropelló a un niño y mujer en silla de ruedas durante festival en Pensilvania

Una mujer que conducía una minivan logró romper el cerco que cubría a los visitantes de un festival en Harrisburg, Pennsylvania, y atropelló a tres personas entre ellas un niño y una mujer en silla de ruedas. La conductora fue arrestada por los oficiales de policía.

Los visitantes se encontraban disfrutando del Festival Kipona en Harrisburg, cuando una mujer que conducía una minivan color rojo, y cuya identidad no fue publicada por las autoridades, ingresó en la zona restringida, justo donde las familias caminaban.

Se detuvo hasta que chocó

El noticiero WGAL informó que la conductora después de romper la cerca manejó por seis cuadras y se detuvo cuando chocó contra varios objetos y los puestos de festival.

Las tres víctimas, la mujer en silla de ruedas, el niño y un empleado de obras públicas de la ciudad de Harrisburg fueron trasladados al hospital e informaron que se encuentran estables. Mientras que Fox News reportó que el niño de 7 años se encontraba en estado crítico.

El jefe de la policía de Harrisburg, Thomas Carter, ofreció una conferencia en donde declaró: “Harrisburg sigue siendo una ciudad segura. Investiguemos y veamos qué podemos hacer para que sea aún más segura”.

Investigan el accidente

Asimismo expresó que por el momento, no está claro si el accidente fue intencional o si la mujer iba acompañada en el vehículo o si conducía en estado de ebriedad. Compartió que la conductora está detenida, y las autoridades están investigando.

Los vendedores que participaron en el festival estaban en la calle por donde pasó la mujer recogiendo sus pertenencias, publicó ABC3340.

“Este coche pasó volando por aquí. Sin gritos ni nada, simplemente pasó volando por aquí”, dijo uno de los testigos.

