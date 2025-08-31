Rescatan a niño que caminaba sobre monorriel en parque de diversiones de Pensilvania

Un niño que había sido reportado como desaparecido en el parque de diversiones Hersheypark en Pensilvania, fue encontrado mientras caminaba en el monorriel elevado de una de las atracciones. Los visitantes de inmediato llamaron a las autoridades, pero fue una persona quien saltó un techo y logró salvar al menor.

Lo que era un momento de emoción y diversión se convirtió en una situación de terror, cuando los visitantes de Hersheypark se percataron que un niño caminaba desorientado sobre el monorriel de una de sus atracciones.

La zona hacia el monorriel estaba cerrada

Los visitantes comenzaron a hacer señas al menor para que siguiera caminando porque se encontraba en una altura considerable. Según el parque de diversiones, señaló que el niño entró en una zona que conducía al monorriel, asegurando que el lugar estaba cerrado.

This is America at its best! John Samson Is a Hersheypark Hero A young boy got out of onto the Monorail 🚝 and this Gentleman without hesitation Climbed the roof of the simply Chocolate shack! The little boy was discovered Everybody was screaming for him to stop and people were… pic.twitter.com/K5lW7aFdfE — Mr Commonsense (@fopminui) September 1, 2025

En un comunicado que publicó The Associated Press, Hersheypark informó que el niño fue reportado como desaparecido alrededor de las 5:05 de la tarde del sábado, luego de separarse de sus padres. Los empleados del parque de diversiones y elementos de seguridad iniciaron una búsqueda por todo el lugar.

“La entrada estaba protegida con una cadena y un torniquete con barricadas en el andén”, dijo el portavoz del parque de diversiones, justificando no comprender cómo el niño entró al juego mecánico y luego subió al monorriel.

Un visitante lo rescató

Videos que circulan en redes sociales, se puede ver cómo el niño camina a una altura considerable, mientras las personas le gritan: “¡Alto!”, o “¡Sigue!” y con la mano señalaban que siguiera avanzando. Entre los visitantes un hombre subió al techo de la cabaña Simply Chocolate para saltar la vía.

El hombre cargó al niño y las personas entre aplausos celebraron que el menor estaba a salvo. El niño resultó ileso y se reunió con su familia.

Hace un mes, en el mismo lugar un niño de 9 años falleció mientras se encontraba en la pisina, según Telemundo reportó que los salvavidas vieron que el niño tenía un comportamiento extraño y de inmedato lo sacaron del agua.

El menor fue trasladado a un hospital, donde horas más tarde fue declarado muerto.

Sigue leyendo: