Demandan al veterano defensor brasileño David Luiz por supuestamente amenazar a una mujer

Quien fuese uno de los defensores más cotizados en el fútbol de Europa, hoy enfrenta problemas con la justicia. David Luiz fue demandado en Brasil por una mujer que asegura haber recibido amenazas tras una relación sentimental entre ambos.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la justicia de Ceará (noreste de Brasil) confirmó a la que la presunta víctima denunció al jugador de 38 años con quien habría salido a principios de 2025 cuando todavía jugaba para Fortaleza.

De acuerdo con la denuncia a la cual ha tenido acceso la prensa local, la mujer fue identificada como Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante. Según ella, el defensor brasileño le escribió un mensaje con amenazas para ella y su familia.

“Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tenga que pagar las consecuencias de tus actos (…). Puedo simplemente hacerte desaparecer”, indica el texto.

Respuesta de David Luiz

El caso tomó relevancia mediática en Brasil y tras varios días de silencio, el pasado lunes David Luiz acudió a sus redes sociales para hablar sobre la situación y desmarcarse de las acusaciones.

“Yo nunca amenacé a nadie, nunca amenacé a esta persona, nunca estuve con esa persona personalmente”, reaccionó David Luiz en un video que difundió este lunes en su cuenta en Instagram, aunque sí reconoció haber mantenido comunicación con ella en redes sociales.

“Infelizmente, las cosas se han salido de control (…) me equivoqué al intercambiar mensajes con esta persona”, reconoció. Posteriormente, el defensor notificó que sus abogados están tomando medidas legales para “hacer justicia lo más rápido posible”.

Actualmente, David Luiz tiene 38 años y juego en el Pafos chipriota de la primera división que disputa las rondas previas de la UEFA Champions League.

El defensor comenzó su carrera en Benfica en 2007 y en 2011 se fue al Chelsea de la Premier League. Con los ingleses ganó Champions League, la FA Cup y la Premier League.

En 2014 se marchó al París Saint-Germain y en 2016 retornó al Chelsea para defender sus colores por tres años más. En 2019 firmó por el Arsenal hasta 2021 para luego irse al Flamengo de su país hasta 2024.



