Reportan robo a la selección mexicana durante su concentración en California

La selección de México fue víctima de un robo durante su estancia en Oakland, California, ciudad que alguna vez albergó a las Vegas Raiders de la NFL y a Oakland Athletics de la MLB. El incidente ocurrió en la víspera del duelo amistoso que el Tri disputará este sábado ante Japón como parte de la fecha FIFA.

Según reportes de medios como Televisa y Mediotiempo, el robo tuvo lugar durante la madrugada. Los ladrones lograron forzar los candados del camión de utilería y sustrajeron un baúl con material de entrenamiento, incluyendo ligas, rollos y otros implementos usados por el cuerpo técnico.

Fue el propio staff del equipo quien se percató de la situación en horas de la mañana, justo antes de salir rumbo a la práctica. Las autoridades locales ya fueron notificadas y se ha iniciado una investigación formal, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos ni se ha recuperado el material robado.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no ha emitido ningún comunicado al respecto, y ningún miembro del equipo ha ofrecido declaraciones. El Tri continúa con sus entrenamientos en las instalaciones del Oakland Roots SC, equipo de la USL Championship donde milita el mexicano Jürgen Damm.

Este incidente se suma a una gira internacional que busca preparar al equipo rumbo al Mundial 2026, pero que ahora queda marcada por un episodio de inseguridad.

Después de enfrentar a Japón el 6 de septiembre en Oakland, la selección Mexicana se medirá ante Corea del Sur el martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Este segundo amistoso forma parte de la gira por Estados Unidos durante la fecha FIFA de septiembre, en la que el equipo dirigido por Javier Aguirre busca afinar detalles rumbo al Mundial 2026. Corea, al igual que Japón, ya está clasificada, lo que convierte este duelo en una prueba de alto nivel para el Tri.



Sigue leyendo:

· Pablo Aimar, leyenda argentina, dejó a un lado la rivalidad y se declaró fan del himno de México

· Chucky Lozano sobre su convocatoria con México: “Me encanta ir a la selección”

· Chino Huerta se lesionó y no estará con México durante fecha FIFA