Hombre sin hogar arrollado mortalmente por taxista en Manhattan tras escapar de la custodia del Departamento de Correccionales

Un sujeto en situación de calle que acaparó titulares el año pasado al haber escapado por casi tres semanas de la custodia del Departamento de Correccionales, murió atropellado por un taxista que lo arrastró 12 cuadras en el Upper East Side, Manhattan, informaron los funcionarios.

Identificado como James Mossetty, de 36 años, estaba cruzando la avenida York a mitad de la cuadra cerca de calle 72 Este, cuando el conductor de un Toyota RAV4 lo embistió a las 5:00 de la madrugada aproximadamente, dijo la policía.

El taxista, Abdul Hakim, de 71 años, rechazo haber arrollado a alguien cuando fue arrestado posteriormente, aunque admitió haber escuchado un fuerte ruido, como si hubiera chocado contra algo, y su taxi empezó a bajar la velocidad, como si estuviera arrastrando algo, dijo la fiscalía.

Hakim se encuentra acusado de deja la escena de un accidente mortal. Fue procesado el domingo en el Tribunal Penal de Manhattan y se le impuso una fianza de $300,000 dólares.

El choque derribó a Mossetty, quien quedó atrapado en los bajos de la camioneta, de acuerdo con la policía.

El conductor siguió su camino, y Mossetty solo se desprendió de la camioneta cuando se detuvo en la planta baja del puente Ed Koch Queensborough, luego de recorrer una milla aproximadamente, explicaron las autoridades.

En ningún momento, Hakim se paró a comprobar qué había golpeado, dijo la fiscalía, pese de que las cámaras de vigilancia muestran al taxi “girando hacia el este hacia el puente mientras arrastraba visiblemente el cuerpo del fallecido desde la parte trasera del vehículo”, de acuerdo con la denuncia penal.

Hakim comparte el taxi con otro chofer, quien inmediatamente se percató de los daños en el capó, según dijo la fiscalía en su comparecencia en el Tribunal Penal de Manhattan. Cuando su compañero se acercó para cuestionarlo sobre los daños, Hakim negó haber tenido un accidente, dice la fiscalía.

Las precisiones del atropello y fuga alteraron a la familia de la víctima.

“Estamos indignados por la horrible forma en que mi hermano tuvo que morir”, declaró la hermana de Mossetty, Melanie Peña, de 46 años. “Esto no tiene sentido. ¿Que el conductor siquiera diga que no sabía que atropelló a mi hermano, lo arrastró por el puente de Queensboro y lo dejó allí para que muriera?”.

Agregó que la falta de vivienda de su hermano no justifica que lo hayan dejado tirado en la calle, dándolo por muerto.

“Esta persona tiene familia, tiene gente que se preocupa por él”, manifestó.

“Mi hermano no tenía cráneo (izquierdo). Le faltaba un ojo. Su cuerpo, con el pulgar izquierdo raspado, tenía el abdomen deformado. No podemos tener un ataúd abierto”, indicó Peña, añadiendo que será incinerado. “Solo será un funeral con fotos de él porque ni siquiera podemos mostrar su cuerpo”.

El hombre murió tras ser llevado de urgencia al Hospital Presbiteriano Weill Cornell de Nueva York, donde recientemente fue dado de alta luego de recibir atención médica, de acuerdo con su hermana.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que el hospital era la dirección actual de la víctima. Llevaba una pulsera de identificación del hospital cuando fue atropellado mortalmente, dijo su hermana.

“Si hubiera tenido adónde ir, no habría estado en la calle”, dijo su hermana.

Los oficiales arrestaron a Hakim más tarde ese mismo día en Queens, quienes dijeron que vive en East Elmhurst, informó Daily News.

Mossetty sufría de trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar, informaron sus parientes.

El 26 de junio del año pasado, el hombre sin hogar se fugó del Hospital Bellevue, donde estaba recibiendo atención psiquiátrica mientras estaba bajo custodia del Departamento de Correccionales, mientras los funcionarios se preparaban para devolverlo a Rikers Island.

Subió una mediana, cruzó rápidamente varios carriles en FDR Drive, se quitó el mono naranja y se subió a un autobús de la MTA para escapar. Fue capturado tres semanas después.

El hombre había estado tras las rejas desde enero de 2024 luego de ser detenido por negarse a pagarle a un taxista una tarifa de $84.70 dólares después de viajar en taxi de Midtown a Queens, donde vivía en ese entonces. Los agentes descubrieron que tenía órdenes de arresto por no comparecer ante la Corte Penal de Manhattan que databan del año 2021 para enfrentar cargos por delitos menores de agresión, posesión de drogas y robo de servicios.

Mossetty contaba con antecedentes penales en Florida, incluyendo un arresto en 2022 por atacar a un policía en Orlando que laboraba como guardia de cruce escolar.

Estuvo prófugo por tres semanas antes de que la policía lo arrestara el 16 de julio de 2024. El estado del caso de fuga no estaba del todo claro el lunes.

“Definitivamente, estaba tratando de recomponerse”, dijo el hermano de Mossetty, quien se negó a dar su nombre, sobre la vida de la víctima desde que fue arrestado tras fugarse. “Definitivamente, era querido y necesitamos justicia”.

“Supongo que es un poco de alivio que lo hayan atrapado, pero no, no es ningún alivio”, agregó. “Mi hermano se fue. Nunca lo recuperaré”.

Mossetty era originario de Manhattan, se crio en Lower East Side y tenía una hija de 17 años.

“Mi hermano tuvo problemas de conducta”, expresó su hermana mayor, Jessica Hernández. “Crié a mi hermano, a mi hermana. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Mi hermano tenía 3 años. Mi hermana tenía 13… Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. No tuvimos mucho dinero”.

Peña manifestó que su hermano pasó una semana en otro hospital local tras ser encontrado inconsciente en la calle la última semana de julio.

“Creo que debería haber estado allí más tiempo”, dijo Peña.

